咱爸妈的汤药 你都会煎吗？

不少人喜欢选用中药、汤药治疗疾病或调理补身，尤其是一些老年人。但对于不同种类的中药如何煎，很多时候他们是不太容易分清楚的。有些汤药需要特殊煎法，需要引起儿女们的注意，下面就给大家介绍几种常用的重要煎法。

先煎、后下 “先煎”是指延长煎煮中药的时间，使药物中难溶的成分被最大可能地煎出。一般将需先煎的药物用武火煮沸后改用文火煎煮10～20 分钟后，有的需要更长一些，再与浸泡过的其他中药合并煎煮。如矿石类、贝壳类、动物甲角类饮片应先煎30分钟，又如磁石、生石膏、石决明、珍珠母、寒水石、龙骨、牡蛎、生紫石英、生瓦楞、龟板、鳖甲等。这些药物不仅需先煎，而且还应打碎，这样才能使有效成分充分煎出来。另一类是一些毒性较大的药物，如生附子、生半夏、生乌头、马钱子等，这些药物煎的时间长一些可以减少其毒性。

“后下”是为了缩短煎煮中药的时间，减少因长时间煎煮所造成的有效成分散失，主要针对那些有效成分易破坏的中药。一般其他群药小火煎煮一段时间后，再加入后下药同煎5～10分钟即可。如薄荷、紫苏叶、藿香、佩兰、芥穗、香薷、菊花、木香、细辛、钩藤、番泻叶等。

包煎 包煎即把药物包裹于原色稀棉布袋子中进行煎煮。具体有：

质地轻浮类中药：某些细小、质软、质轻不沉于水的中药材，如菟丝子、葶苈子、地肤子、蛇床子、小茴香、鹤虱等，水煎时易浮在水面上而难以得到充分煎煮，亦给过滤药汁带来困难。

有毛或杂质的中药：枇杷叶背面密被褐色绒毛，石韦叶柄上被星状毛、叶下被星状鳞毛，蚕沙常夹有泥土、碎桑枝叶等，此类药材若不包煎，极易混入汤液，服后又易刺激咽喉、消化道。

有黏稠液质的中药：白及、神曲、淡豆豉等有黏稠液质的中药，一来易粘锅，二来滤药困难，三来易使药渣吸附造成有效成分损失，四来服药时口中黏滞不爽，易使患者恶心。

易致药液混浊的中药：一般矿石、贝壳类药材应打碎先煎，以增加其溶解度，如石膏、代赭石等，但这些药材入汤剂易使汤液混浊，不利服用。

烊化 烊化就是将胶类中药加入已煎好的药液或清水中加热溶化。目的是防止煎液黏稠而影响其他中药有效成分的煎出或煳锅底，如阿胶、鹿角胶等。

需要指出的是，烊化不同于溶化。烊化即固体受热到一定温度时变成液体。而溶化则是将物质用水或其他液体化开，不需另外加热。溶化法主要适用于鸡血藤膏、枇杷叶膏、桑葚膏等经水煮提取浓缩而成的膏滋类药物，以及饴糖、蜂蜜之类的药物。只需在药物中加入适量开水冲溶或搅溶即可。另外，个别无机盐类药物，如芒硝、玄明粉、食盐、硼砂之类，只需将定量药物放入盆中或杯中，再加入较多温热之水，用手或玻璃棒稍加搅拌，即可均匀溶化，多用于痔疮、阴部疾患坐盆，或皮肤、口腔等疾患洗漱。

另煎 另煎适用于贵重药材，以免与其他药材同煎其有效成分被吸附而造成浪费。

煎汤代水 煎汤代水适用于一般体积庞大吸水量较大的药物，如丝瓜络、灶心土、金钱草、糯稻根等宜先与水煎煮，将所得的药汁去渣后再煎他药。

文/邬时民