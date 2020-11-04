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企鹅杏仁获“2020胡润全球独角兽企业”“2020年度中国新经济独角兽TOP100”奖项

2020年11月04日14:41 来源：人民网-人民健康网

10月22日，苏州高新区·2020新格局 新生力，全球独角兽峰会暨颁奖典礼举行。作为健康科技企业代表，企鹅杏仁再次入选“2020胡润全球独角兽榜”。11月3日，36氪发布2020年度中国新经济独角兽TOP100暨「价值指数」报告，企鹅杏仁继今年7月获评“36氪2020年度中国最受投资人关注创业公司TOP100”后，再获表彰。

企鹅杏仁副总裁唐泊尘（中）领取“2020胡润全球独角兽企业”奖

 

(责编：孙博洋、崔元苑)


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