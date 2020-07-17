热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

企鹅杏仁入驻腾讯云未来社区 携手探索智慧社区健康管理服务

2020年07月17日09:53 来源：人民网-人民健康网

7月15日，腾讯政务战略发布会上，针对社区的智慧化治理，腾讯发布了智慧社区2.0版本的腾讯云未来社区。企鹅杏仁集团作为该项目的早期参与者，目前已与腾讯云未来社区开启战略合作探索。

未来社区用云计算存储、AI分析、大数据、人工智能等技术，连接政府、居民、物业和社区服务提供方，形成“互联网+社区”一站式解决方案，打造C-B-G三端融合的智慧社区健康生态圈。

此次双方合作中，企鹅杏仁以互联网医疗为切入点，通过企鹅医生智能健康设备矩阵为腾讯云未来社区综合健康服务赋能，合作重点包含健康检测、视频问诊及自助购药三大场景。

依托腾讯云未来社区丰富的产品功能和强大的C端触达能力，未来社区给居民提供了多种形态的产品渠道入口。

双方合作目前已经在山东省临沂市兰山区一社区试点，部署了多台企鹅医生健康小站和企鹅医生健康微体测魔镜。此外，对于传统物业管理下的中端社区，企鹅医生通过智能健康设备，与覆盖基层的药诊店、社区门诊，建立起居民健康与医疗服务的第一触达点，满足居民多样化健康服务需求。

(责编：欧阳易佳、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn