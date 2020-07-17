企鹅杏仁入驻腾讯云未来社区 携手探索智慧社区健康管理服务

7月15日，腾讯政务战略发布会上，针对社区的智慧化治理，腾讯发布了智慧社区2.0版本的腾讯云未来社区。企鹅杏仁集团作为该项目的早期参与者，目前已与腾讯云未来社区开启战略合作探索。

未来社区用云计算存储、AI分析、大数据、人工智能等技术，连接政府、居民、物业和社区服务提供方，形成“互联网+社区”一站式解决方案，打造C-B-G三端融合的智慧社区健康生态圈。

此次双方合作中，企鹅杏仁以互联网医疗为切入点，通过企鹅医生智能健康设备矩阵为腾讯云未来社区综合健康服务赋能，合作重点包含健康检测、视频问诊及自助购药三大场景。

依托腾讯云未来社区丰富的产品功能和强大的C端触达能力，未来社区给居民提供了多种形态的产品渠道入口。

双方合作目前已经在山东省临沂市兰山区一社区试点，部署了多台企鹅医生健康小站和企鹅医生健康微体测魔镜。此外，对于传统物业管理下的中端社区，企鹅医生通过智能健康设备，与覆盖基层的药诊店、社区门诊，建立起居民健康与医疗服务的第一触达点，满足居民多样化健康服务需求。