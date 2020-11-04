马智勇：精确分期为III期肺癌患者选择合理治疗方案

Ⅲ期非小细胞肺癌分为可手术切除与不可手术切除两类。近期的PACIFIC研究结果显示了针对不可手术切除这一类Ⅲ期非小细胞肺癌的治疗进展。近日，河南省肿瘤医院呼吸肿瘤内科主任医师、河南省肺癌诊疗中心主任马智勇对此认为，具体哪一种情况需要做哪一种治疗，最终还是要依靠分期去界定。

马智勇介绍说：“绝大多数专家都认为，非小细胞肺癌的分期应该基于现有的治疗和检查手段。在这之中，我认为影像学是最重要的。而在影像学中，CT毫无疑问是最重要的。除了胸部分期的局部检查，其实还需要进行更多的检查以判断是否是IV期，比如颅脑核磁、骨扫描还有腹部的CT或者超声。”

“然而，仅凭影像学的检查有可能会出现假阴性、假阳性的情况，因此有时需要选择一些有创的检查，比如说超声能内镜和纵隔镜。”马智勇指出，在分期的过程中，会碰到一些特殊的情况，比如有驱动基因阳性，有可能会用靶向治疗药物的时候，或者在驱动基因阴性的情况下，如果是PD-L1高表达，有可能会做新辅助治疗的时候，分子靶标的检测，包括PD-L1的检测还是比较重要的。

马智勇表示，在治疗的时候也要评估患者身体的基本情况，确定有没有合并疾病。如果有很重要的合并疾病，就可能会影响手术的选择。还需考虑体力评分的状态，因为任何治疗都依赖于PS的评分，如果PS评分很差，不管是做手术还是做非手术的治疗都困难的时候，有创的治疗也不能再进行了。另外在检查过程中，有时候会碰到少数患者有很少量的胸水，至于很少量的胸水能不能影响分期，还是需要注意的，要尽量去检测。

马智勇称，通过这一系列的方法，结合临床、有创检查、精确分期、基因状态、PD-L1表达的状态、是否有重要的合并疾病、体力的评分以及一些少见的情况，最终做到精确的Ⅲ期分期，从而为患者选择合理的治疗方案。