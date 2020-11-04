天气转冷小心银屑病复发

深秋渐寒，又到了银屑病高发的季节。银屑病听起来陌生，但它还有一个耳熟能详的名字——牛皮癣。这是一种反复发作、较难根治的慢性炎症性皮肤疾病，多在冬季加重。它虽然是皮肤病，但鉴于它给患者带来的身心影响，临床上并不只当做单纯的皮肤病来对待，而是需要多学科协作治疗。

日前，中国红十字基金会发起“免疫患者关爱公益行动”，聘请国内17名银屑病防治领域专家，为该公益项目提供专业指导。在启动会上，北京大学人民医院皮肤科主任医师张建中介绍了我国银屑病的现状。中国现有约650万名银屑病患者，由于银屑病病程较长，有易复发倾向，有的患者几乎终生不愈。该病发病以青壮年为主，对患者的身体健康和精神状况影响较大，临床表现以红斑、鳞屑为主，全身均可发病，以头皮、四肢伸侧较为常见。

张建中说，银屑病是皮肤科最有代表性的一种病。在中国北方，这种病一到冬天就发作，很多患者愿意去南方待着，原因是寒冷干燥的气候容易引起上呼吸道感染，而上呼吸道感染是银屑病加重的原因之一。除了季节因素和各类感染之外，银屑病的常见诱发因素还有吸烟、饮酒、压力、精神过度紧张、过度劳累、肥胖等。“银屑病的治疗需要皮肤科、精神心理科、风湿免疫科等多学科协作，组成跨学科团队，以改善患者的预后。”张建中说。

除皮肤症状外，中重度银屑病患者可合并其它相关疾病，包括代谢综合征、心血管疾病、糖尿病、关节炎、自身免疫性疾病、心理疾病等。所以，银屑病给患者身心带来的痛苦是极大的。对于银屑病的治疗，张建中介绍，银屑病的传统治疗方案主要包括局部外用药、光疗及传统系统治疗等。其中，传统系统治疗是针对严重或顽固性患者的，用药包含免疫抑制剂、羟基脲、维A酸类等。但是，传统系统治疗存在有效性不足、不良反应、起效慢的缺点。近些年，生物制剂开始应用于治疗银屑病，比如，依那西普、白介素、古塞奇尤单抗等。生物制剂是从实验室培养的活细胞中提取的蛋白质药物，可直接作用于免疫系统中与银屑病有关的特定蛋白质，靶向治疗银屑病，起效较快且耐受性良好，但此类药物费用较高，患者使用率较低。

张建中提醒银屑病患者，除了接受专业治疗外，还要加强自己的防护意识。比如，在生活中尽量避开或减轻银屑病诱发因素对自己的影响，治病要到正规医院，不要频繁更换医生，更不要听信一些所谓的偏方、秘方，以免延误治疗的最佳时机。