吃这七类药，可能会便秘

很少有人没受过便秘的困扰。引起便秘的原因有很多，除了消化系统疾病、饮食、精神等因素之外，药源性便秘也很常见。药源性便秘是指由于服用药物而导致排便次数减少，或排便不畅、费力、粪便干结且量少。常见的容易引起便秘的药物主要有以下几类，读者们在用的时候一定要多留意。

阿片类：吗啡、芬太尼、可待因、美沙酮等。主要减少肠道蠕动，延迟肠内容物在肠道的转运时间；一些物质可以降低肠液分泌，增加肠道部分水分及电解质的吸收；阿片类药物通过增加肠道绒毛的吸收表面积，增加了对液体的吸收，导致粪便变干；也会延迟胃的排空，导致胃轻瘫。以上情况都会引起便秘。

非甾体类抗炎药：布洛芬、萘普生、消炎痛、吲哚美辛等。主要是抑制黏液分泌，使肠道变干，粪便表面失去润滑，引起便秘。

利尿剂类降压药：如噻嗪类。会导致机体脱水，使过量液体从结肠吸收。中枢降压药物如可乐定等，会刺激肠道神经，增加液体和电解质的吸收，限制消化液的分泌，导致便秘。

刺激性的泻剂：蓖麻油、酚酞、大黄、直肠栓剂等。长期用会减少直肠的反射引起迟缓性便秘，一般停药后可以逆转。长期服用刺激性的泻剂还可能引起黑结肠病，加重便秘。

抗胆碱能类药物：三环类抗抑郁药物（如阿米替林、多塞平）、单胺氧化酶抑制剂、抗精神类药物（如氯氮平、吩噻嗪类）、抗帕金森类药物（溴隐亭）、解痉药（阿托品、山莨菪碱）等。这些药会使肠动力下降，肠内转运时间延长，还有可能导致严重的肠梗阻。

某些含金属类制剂：硫酸钡、硫酸亚铁、碳酸钙等。这类药会在肠道中与不能吸收的物质结合，形成不溶性的固体，导致粪便变得坚硬，难以排出。

化疗药物：长春新碱、环磷酰胺等。这类药会损伤肠道神经系统和自主神经系统，影响肠道黏膜，导致腹泻或者便秘。

对于药物引起的便秘，可以采取以下几种处理措施：1.如果便秘情况严重，应尽快就诊，遵医嘱调整用药方案，将副作用降到最小；2.针对便秘症状，进行一般治疗即可，要保证充足的水分、纤维并进行体育锻炼等；3.如果是粪块栓塞，可以灌肠或使用直肠栓剂，也可口服通便药，如山梨醇、番泻叶等；4.按摩、针灸等可作为辅助治疗手段。

为了防止便秘的发生，还要养成良好的生活习惯和排便习惯，保持摄入充足的水分，每日1500~2500毫升；增加膳食纤维，如水果、蔬菜、燕麦、玉米、大豆等，能够改善粪便的性状以及排便习惯；适当的体育锻炼，尤其是对腹肌的锻炼，有利于胃肠功能的恢复。最后提醒，使用泻药时要适当调整剂量，达到通便效果即可，一般只用数天，切勿滥用。▲