感冒了为何没胃口
北京大学首钢医院呼吸与危重症医学科主任医师 向平超 □主治医师 赵 璨
随着秋冬季节的到来，感冒的人群越来越多，除了鼻塞、流涕、打喷嚏、咽痛或咳嗽等情况外，不少患者还会不想吃饭，即使面对平时最爱吃的美食也丝毫没有兴趣。究其原因，主要有三方面。
首先，人在感冒尤其是发烧时，体内帮助促进胃肠蠕动的消化酶功能下降，造成胃肠道蠕动减慢，甚至出现紊乱。胃肠消化减慢，我们感受不到饥饿，自然就不太想吃东西。
其次，感冒时鼻黏膜充血肿胀、鼻腔分泌物增多等炎性病变，不仅会引起鼻塞、流涕等症状，还会使黏膜上的嗅觉感受器对气味的敏感性减退；更有某些病毒感染会直接引起嗅觉神经受损，阻碍大脑对香味信号的接收。
第三，人体的嗅觉和味觉是协同工作的，感冒导致的嗅觉灵敏度降低自然也会影响味觉。患者味觉变迟钝后，会觉得食物不够有味道，进而失去胃口。
尽管没有胃口，患者仍需要规律饮食以提供机体对抗疾病的能量。患者应注意休息，多饮白开水，保持口腔和鼻腔清洁；进食一些清淡的粥和汤，如胃口差，可少食多餐；可适当进食鸡肉、鱼肉、蛋类、牛奶来补充优质蛋白质；多吃新鲜蔬菜和水果，但要尽量避免食用芹菜、韭菜、茼蒿、玉米等粗纤维食物，以免加重胃肠负担；因甜食可生痰，还会导致腹胀、抑制食欲，应少吃。▲
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