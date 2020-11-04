腹中宝宝爱“抢闸”溜走，这种方法可挽救

专家：谭剑平，中山大学孙逸仙纪念医院妇产科

宫颈机能不全，又称子宫颈内口闭锁不全、子宫颈口松弛症、宫颈功能不全，是指宫颈解剖结构或功能异常，导致在到达足月妊娠前，出现无痛性、进行性宫颈缩短、展平、扩张的状态，最终导致中期妊娠流产或早产。

宫颈机能不全是反复中晚期妊娠流产及早产的重要原因。临床上需要重视和关注宫颈机能不全的高危因素：1～2次中期妊娠流产或极早产史，手术导致的宫颈创伤史，宫颈发育不良及感染因素等等。对于宫颈机能不全的治疗，目前唯一的有效方法是宫颈环扎术。典型宫颈机能不全的人应在备孕前就诊，评估妊娠前或者妊娠后行预防性宫颈环扎术，以尽量减少再次发生流产或者早产的风险。

（广州日报全媒体记者任珊珊、王婧 通讯张阳、林伟吟)