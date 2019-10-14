要生健康宝宝必须控血糖

近日，国家卫生健康委科学技术研究所研究员马旭团队与北京大学第一医院教授杨慧霞团队合作，在《公共科学藏书楼·医学》期刊上发表研究论文。相关研究提示，孕前空腹血糖受损和糖尿病与不良妊娠结局发生风险显著相关，孕前孕期有效控制血糖水平能够明显改善妊娠结局。

据悉，该研究纳入6447339名育龄女性，对备孕女性孕前空腹血糖水平筛查结果及其妊娠结局随访结果进行了深入分析。结果显示，研究人群中孕前糖尿病和空腹血糖受损发生率分别为1.18%和13.15%。孕前患糖尿病的女性中，糖尿病知晓率仅为1.2%，且所有知晓自身患糖尿病的研究对象中仅有37.28%孕前血糖控制达标。伴随女性孕前空腹血糖水平的不断增加，各类不良妊娠结局的发生风险均显著增加。与正常血糖水平组相比，空腹血糖受损组发生自然流产、早产、巨大儿、足月小样儿和围产期婴儿死亡的风险分别增加8%、2%、7%、6%和8%，糖尿病组发生自然流产、早产、巨大儿、足月小样儿、出生缺陷和围产期婴儿死亡的风险分别增加11%、17%、13%、17%、42%和59%；而与糖尿病非治疗组人群相比，孕前糖尿病控制达标组女性发生早产、巨大儿和围产儿死亡的风险分别下降62%、42%和92%。

据文章作者之一、国家卫生健康委科研所副研究员杨英介绍，全面两孩政策实施后，高龄、孕前超重或肥胖等高危孕妇比例增加，孕前糖尿病孕妇比例增多，由于孕前知晓率低、血糖控制情况不佳，不良结局风险进一步增加。孕前空腹血糖检查简单易行，在一定程度上能够反映人体血糖控制情况。应加强对孕前糖尿病的宣教，建立糖尿病高危孕产妇的孕前孕期协同防控机制，针对高危人群进行孕前咨询，对明确诊断的孕前糖尿病孕妇建议转诊至三级医疗机构或糖尿病诊治中心进行围产保健，以改善妊娠结局。