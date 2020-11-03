北京安贞社区卫生服务中心开展高血压宣传公益活动

10月30日，北京安贞社区卫生服务中心面向广大市民和患者朋友开展十月高血压宣传月健康系列公益活动，现场通过宣传高血压防治知识以及指导测量血压，指导18岁以上成年人包括老年人了解高血压，切实提高高血压知晓率、治疗率和控制率。

据国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018》中显示，我国共有心血管病患者2.9亿，心血管病死亡率仍居首位，占居民疾病死亡构成的40%以上。作为我国心血管病的首要危险因素，高血压的患病率逐年攀升。《健康中国行动（2019-2030年）》提出心脑血管病防治行动的目标为，到2022年和2030年，心脑血管病死亡率分别降至209.7/10万及以下和190.7/10万及以下。因此，针对重点人群开展高血压知识普及并进行早期干预，对于实现这一目标意义重大。

安贞社区卫生服务中心作为一家社区医院，负责辖区基本医疗与公共卫生服务的工作，与大医院相比不同的地方是，它承担了更多对患者生命周期的管理。安贞社区卫生服务中心主任张楠介绍说，中心将辖区按区域划分，通过网格化管理，借助家庭医生式服务签约的形式，使辖区内高血压等慢性病患者实现了与社区全科医师团队一对一、点对点的服务关系。并借助现代化信息手段，为其提供居家监测的可穿戴设备，通过远程数据系统连接，将数据直接上传至签约医师，实现医师对血压的远程监测。

张楠说，安贞社区卫生服务中心以康复为特色，在心血管疾病、高血压患者后期的管理中，中心会根据患者病情的变化，每年有4次面对面的随访，如果高血压患者近期没有到中心就诊，医生还会有电话随访，追踪了解情况。

在建立医患关系层面，张楠表示医生要与患者像朋友一样沟通，针对安贞社区卫生服务中心是一家以治疗老年病为主的医院，他建议医生能像对待亲人一样的对待患者。针对患有高血压的病人，需要长期规律的用药指导，医院会发一些提醒的小礼物，比如周一到周日的小药盒，提醒患者按时服药等等。

据悉，本次安贞社区卫生服务中心高血压健康宣传公益活动面向整个社区和签约患者展开，现场共有200-300人参加义诊， 通过线上宣教的人数达到上万人。目前，全球70多个国家陆续发起“Because I say so”（为爱发声）公益活动，呼吁社会公众为爱发声，倡导定期测量血压，健康饮食、戒烟戒酒、适当运动、保持心理平衡，创建健康的生活方式。