《中国肿瘤患者营养膳食白皮书（2020-2021）》发布

10月31日，由中国营养学会肿瘤营养管理分会主办，费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（以下简称“费卡华瑞”）和“与癌共舞”公益组织协办的《中国肿瘤患者营养膳食白皮书（2020-2021）》发布仪式在京举办。

会上，中国营养学会理事长杨月欣表示，营养科学在很多的疾病康复方面，有着更加广阔的前景和迫切的需要性。对肿瘤患者而言，营养学和膳食管理尤为重要，这不仅与患者患病、发病相关，还影响着患者预后健康及生存质量。对肿瘤患者而言，开展营养学关照、膳食照料和各方面的保健是可以保持很好的生活。

“我们发现很多肿瘤患者存在营养问题，营养问题不解决，肿瘤患者的临床结局是变坏的。”北京协和医院临床营养科主任于康表示，只有少部分肿瘤患者在医院得到了营养关照，大部分患者在家或社区疗养时缺少专业营养指导。

于康介绍，我国恶性肿瘤患者中、重度营养不良发生率高，肿瘤及各种相关治疗几乎都会在不同程度上对患者的进食情况带来影响。例如，肿瘤患者曾因手术发生进食困难，导致进食减少，因化疗、靶向治疗和放疗而发生食欲减退、恶心呕吐、消化不良或便秘腹泻等。基于这一现状《中国肿瘤患者营养膳食白皮书（2020-2021）》针对不同部位、不同治疗阶段和治疗手段下的特定肿瘤的营养需求，提出了具体干预手段和方法。

河北医科大学附属第一医院副院长李增宁认为，科学合理的肿瘤营养管理离不开精准化的营养干预方案。中国医学科学院肿瘤医院综合科主任丛明华表示，精准肿瘤营养的实施，须通过对个体营养需求的精准化评定，确定监测营养水平的灵敏标记物和检测手段、精准的治疗方案和营养干预措施。

费卡华瑞总经理庄文雁称：“我们共同发布《中国肿瘤患者营养膳食白皮书（2020-2021）》，就是希望能有一部科学权威、清晰易懂的肿瘤营养内容为肿瘤患者、家属和一线临床营养师的科学营养管理提供依据和指导。”