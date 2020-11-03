聂忠波：以“城市医疗矩阵”助推医疗新基建

10月31日，由浙江省卫生健康委、发展改革委、经信厅主办，浙江省健康服务业促进会、杭州未来科技城管委会承办的浙江国际健康产业高峰论坛·数字健康大会在杭州举行。中国工程院院士李兰娟、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏等专家学者参加会议，共同探讨数字健康产业的发展趋势。企鹅杏仁集团副总裁聂忠波受邀参加会议，并发表题为“中国互联网医疗实践与探索”的主题演讲，阐述了“后疫情时代”互联网医疗与线下实体机构融合发展的大趋势，以及企鹅杏仁集团打造“城市医疗矩阵”，为居民提供线上线下相融合、全科专科相贯通医疗服务的整体解决方案。

会上，企鹅杏仁集团副总裁聂忠波表示，随着政策引导不断深入，互联网医疗承担更多院外服务，互联网医疗正式进入3.0时代。企鹅杏仁依托大数据、人工智能等前沿科技，为提升患者就医体验提供了更多的解决方案。后疫情时代，企鹅杏仁将进一步整合线上线下优质医疗资源，实现对"互联网+医疗健康"服务场景的全覆盖，不断加快城市健康产业数字化升级。

企鹅杏仁集团副总裁聂忠波表示，当前，集团线上线下业务的布局呈现四大趋势，一方面，通过线上线下融合发展，有效促进基层医疗建设，提高医疗服务质量和效能；另一方面，不断拓展融合边界，结合政府、医院、药企、保险等多产业融合联动，不断促进医疗服务升级。与此同时，集团充分利用自有以及合作的医生集团、保险公司、医药企业等优质资源，与各方协同，扩大医疗服务输出能力。除此之外，在后疫情时代，企鹅杏仁将不断加快现有医疗系统的信息化、智能化升级,医疗数据交互进程进一步加快,不断推进医疗“新基建”落地。

企鹅杏仁集团负责人表示，企鹅杏仁始终致力于构筑完善的医疗生态体系，通过家庭医生协同线上线下资源，连接基础医疗服务、专科医疗服务、手术中心服务、企业健康服务等，形成线上线下融合的一站式医疗健康服务体系，真正有效促进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式落地，形成多元化看病模式，形成线上线下有效协同的连通性，为大众提供全周期的健康支持。