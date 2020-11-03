尿失禁系指患者尿液不由自主地从尿道流出，可发于任何季节。尿失禁是任何年龄及性别都可能患的疾病，但以老人和女性为多。广州中医药大学第一附属医院先烈门诊部针灸科谢波主治医师推荐这部分患者不妨试试雷火灸。

谢波介绍，尿失禁可由精神因素、神经系统疾病、分娩、外伤等引起，大多是因膀胱、尿道功能失调所致。如张力性尿失禁、紧迫性尿失禁，溢出性尿失禁等。其中又以张力性尿失禁者居多。因患者骨盆底部肌肉对尿道的控制能力下降，尿道括约肌的力量变得薄弱，抵挡不住膀胱积尿后增高压力的冲击，使尿液不经意地流出；尤其在笑、哭、咳嗽、打喷嚏、站立、行走时易发生，安静或平卧时稍见缓解。

中医认为人之所以会出现尿失禁的情况，是因为肾气虚，中气下陷所致。因此，治疗时多采用补益肾气，提升中气为主。常用艾灸神阙、关元、中极、涌泉等穴位，其具体方法是:点燃雷火灸艾柱，在以上诸穴位轮换熏，每个穴位处感到灼热难忍时换穴再灸，一般艾灸 1 次需要半小时。1 日 1 次，连续灸 1 周，如果症状消失，即可停灸；复发时，如法再灸 1 周。如此反复施灸，控制病情。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 方宁）

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雷火灸与普通艾灸的区别

材料：雷火灸含乳香、木香、沉香等十多种天然药材；艾条只有单纯的艾叶。

温度：雷火灸可达240℃，艾条78℃。

辐射能力：雷火灸更强，近红外线的成分更多。

时间：雷火灸条较粗、短，一般燃烧时间为110-120分钟左右，而普通艾条燃烧不到一个小时。

手法：雷火灸有独特操作手法，能达到更好的治疗效果。