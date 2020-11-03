年轻人，你离心脑血管疾病有多近

谁说年轻人不会得心脑血管疾病？

北京医院心内科副主任、临床药物试验中心副主任、超声心动图室主任汪芳提醒大家，越来越多的年轻人猝死，就是跟血管出了问题关系密切。血管的寿命有多长，人的寿命就有多长。“血管作为运输物质的主要器官之一，和心脏一样，是维持人的生命离不开的。血液主要在血管和心脏中循环流动，任何一段血管出了问题都会对人体造成伤害，许多血管病变更是致残、致命的主因”。

《中国心血管健康与疾病报告2019》指出，我国城乡居民心血管病死亡率仍居首位，每5例死亡者中就有2例死于心血管病。汪芳表示，许多人并非死于疾病，而是死于无知。了解一些常识，才能在治疗、预防方面有的放矢。

动脉粥样硬化：隐藏在血管内的祸根

动脉粥样硬化就是动脉壁上形成斑块，斑块中心是类似“粥”样的物质，凸起的斑块造成动脉狭窄，血液流动不畅，和家里的水管被长期沉积的水垢堵塞的道理一样。一旦斑块在内膜里面破裂，形成血栓堵住血管，就可能发生急性的心梗、猝死。汪芳介绍，这是年轻人猝死特别常见的一个原因，卒中、冠心病、心绞痛等都跟动脉粥样硬化密不可分。

动脉粥样硬化斑块在不同部位可导致不同疾病，就像一颗定时炸弹，不知道什么时候就被引爆，那么该如何预防、减缓其发生发展的过程？

汪芳建议，患有冠心病、心绞痛等疾病的要长期吃药；没得病或者情况不严重的，遇到紧急的事情，情绪不要过于激动；在特别劳累的工作中有任何不舒服，最好放下手中的活儿，去医院检查；科学锻炼、规律生活、戒烟，控制好血脂、血压、血糖等；高龄、有家族史者要注意去医院检查。汪芳特别强调，研究发现，中青年心肌梗死最重要的一个危险因素就是吸烟，其次是肥胖。

“很早地预防格外重要。”汪芳在临床上碰到年轻的病患会更加警惕，但是非常遗憾，年轻人来到医院的几率特别低，有些非常可惜地离开了，错失了被救治的机会。“我们既要有常识，同时有好的生活方式，还要定期检查，及早发现‘火苗’，及早扑灭”。

汪芳分享了几个心梗的“逃生秘笈”。她表示，对于心梗患者来说，每耽误一分钟，就意味着更多的心肌细胞坏死，快速救治是关键。“120救护车上有专业的急救设备和经验丰富的急救人员，是送院途中的生命保障；心梗等不起，看诊务必走急诊绿色通道；到了医院之后，千万不要忙着找熟人看病而耽误了宝贵的救治时间；一旦亲人被诊断为‘急性心肌梗死’，要毫不犹豫地答应医生的建议，请相信医生，果断签字手术”。

血脂也分“好”“坏”

血脂异常是导致动脉粥样硬化的重要原因。进食过多的脂肪类膳食、肥胖、遗传、继发于某些疾病都是发生血脂异常的原因。但是单纯血脂升高不会引起不适，难以察觉，血脂检查可以尽早发现异常，从而尽早预防心脑血管疾病的发生。

汪芳介绍，血脂化验单一般包括四项指标：总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇，以及高密度脂蛋白胆固醇。其中，低密度脂蛋白胆固醇将脂质运到血管，堆积在血管壁，导致动脉粥样硬化，是“坏胆固醇”，越低越好；高密度脂蛋白胆固醇作为“血管清道夫”，将脂质运走，是“好胆固醇”，越高越好。

不过，化验单正常并不等同于健康。汪芳指出，有些患者发生心血管疾病的概率高，血脂在正常范围内也需要降脂治疗。比如冠心病、急性心肌梗死、不稳定心绞痛、卒中或者短暂性脑缺血发作等，这些高风险疾病对血脂指标要求更严格，应由医生根据具体情况进行判断。

对于需要降脂的朋友，汪芳表示，单纯的饮食和运动可降低血胆固醇7%-15%，下降的幅度与原来的生活方式有关。汪芳提出了饮食和运动的“357原则”——饮食方面高纤维、高新鲜度、高植物蛋白，低脂肪、低胆固醇、低盐、低糖及酒精，每餐吃7分饱；运动方面一天步行3公里（或5000步），一星期至少5次，运动心率小于（170-年龄）次/分钟。

汪芳介绍，富含饱和脂肪酸的食物如肉、脂肪、动物内脏、蛋黄、油炸食品等，富含反式脂肪酸的食物如植物奶油、反复使用的植物油、面包、蛋糕、炸薯条等，能增加血脂。富含不饱和脂肪酸的食物如海鱼、酸奶、豆制品、植物油、坚果、蔬菜等，富含膳食纤维的食物如全谷物食品、豆类、水果、蔬菜等有利于降低血脂。

因此，汪芳建议血脂异常者食用谷类、面包、饭、面每日3-6两，水果每天2-3个，蔬菜每日最少6-8两，瘦肉、家禽类、鱼类、豆类及蛋类每天3-7两，酸奶及芝士类乳制品每日1-2杯，脂肪、油和糖类要少摄入。

高血压：健康的无声杀手

作为心血管疾病的危险因素，高血压也正向年轻人袭来。超重/肥胖、糖脂代谢异常、高血压家族史、出生体重小于2.6千克、睡眠不足是少年儿童患高血压的危险因素。

汪芳介绍，高血压的常见症状有头痛/头晕、乏力、失眠、心悸等，但高血压发病缓慢，早期基本没有症状，多数人在体检时才发现。而且，高血压症状的严重程度与血压高低并不一致。

面对这一无声的健康杀手，汪芳表示，不健康的生活方式和不合理的饮食是引起高血压的主要因素。她提醒大家要限制钠盐的摄入量，高血压患者每天摄入食盐2-5克为宜；要补足钾和钙，钾含量高的食物有龙须菜、豌豆苗、莴笋、芹菜、丝瓜、茄子等，含钙丰富的食物有黄豆及其制品、核桃、牛奶、花生、鱼虾、红枣、韭菜、柿子、芹菜、蒜苗等；应补足维生素C和蛋白质，牛肉、瘦猪肉、牛奶、大豆等是富含优质蛋白的食品，高血压患者每周吃2-3次鱼类蛋白质，可改善血管弹性和通透性，降低血压。如高血压合并肾功能不全，应限制蛋白质的摄入。另外，汪芳表示，高血压患者要严格戒烟，最好不喝酒。

“健康的膳食很重要，现在年轻人吃快餐的太多了，所以高血压发病率越来越高、高血压患病者越来越年轻。遇到年轻的患者，我们总以为是继发性高血压，检查后发现患者就是原发性高血压，很可能是饮食的原因。”汪芳总结，自己看了34年的病，越来越发现预防的重要性，“一些疾病随着时间的推移有累积效果，在疾病的早期或者未发生阶段就开始预防，才能更健康。”

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报