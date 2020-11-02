陈菊，女，汉，中专，群众，1978年10月

工作单位：七星关区陈菊西医诊所，从事医生工作20多年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996-1999就读于毕节卫校社区医学专业

1999-2003在陈一川诊所工作

2003-2016在陈俊麻园村卫生室工作

2016-2019在麻园开设陈菊西医诊所

2000年参加全国医生资格考试并取得执业助理医生资格证

2009年取得执业医生资格证

2016年参加全国执业药剂师并取得执业药师资格证

2019年参加中国明间中医医药研究开发协会中医诊所分会第一届并取得理事会理事一职获此荣誉证书

内儿科执业医师，行业20多年，本人主要从事内科，儿科工作，擅长各种儿科及内科疾病的诊断，本人热爱中医及西医的结合，曾到各个学校学校，参与各种中西医的学习，跟各位同道讨论学习并用于临床之中，取得不错的疗效，得到广大患者及家属的认同。我至始至终都怀着为患者服务的认真工作，努力学习提升自身的知识水平。

儿科是一个独特的科室，面对的是一个个脆弱的生命。这让我意识到医生不仅要医术高。更要懂得如何和他们沟通。对待患儿和蔼可亲，态度良好，虽然有时候会遇到很多患儿家属口不择言，而我们医护人员能做的就是宽容。每天接触很多患儿及家属的时候，我明白了人生最大的财富不是金钱而是生命和健康，而我们的职责是捍卫健康的生命。

每当治好每一个患儿，看着家属脸上的笑容和听着他们一声声的道谢之声，一切的辛苦都不算什么，因为我们收获的不仅仅只有疲劳，还有说不出的感动和骄傲。我为我的职业感到自豪，我不会说漂亮的话，我只想在自己的工作岗位默默的坚持着，为需要我的每一位患者减轻他们的痛苦，带去我最真挚的问候。

今年的新冠肺炎疫情让大家都很紧张，作为一个医生，虽然不能身处前线和大家并肩作战，看着前线的医务人员不分昼夜如此辛苦，在基层的我也要肩负起自己的职责，安抚大家的心灵，配合好国家的安排，肩负起自己医生的使命，不给国家添麻烦，更加负责的治疗好来看病的每一个患者，特殊时期更加努力的肩负起自己的使命。