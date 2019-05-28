5月27日，国家卫生健康委员会召开新闻发布会，介绍《中国妇幼健康事业发展报告（2019）》相关情况。会上，国家卫健委妇幼司司长秦耕回应我国儿科医生资源不足问题时表示，目前儿童医疗服务资源相对比较紧缺，全国每千名儿童儿科医生数为0.63。

《中国妇幼健康事业发展报告（2019）》显示，到2018年全国共有妇幼保健机构3080家，妇产医院807家，儿童医院228家，从业人员近64万人，年门诊量4亿人次，年住院1379万人次，床位33.8万张。

据秦耕介绍，2016年六部委的文件实施以来，儿童医疗硬件、软件建设都有了比较大的发展，很多医学院校恢复了儿科专业，从学历教育上得到加强。目前，每千名儿童儿科医生数达到0.63。“2020年的目标是达到0.69，通过多个渠道是有能力达到这个目标的。”秦耕说。

据悉，在儿童检查项目较少、用药相对简单，很难为综合医院带来收入等因素影响下，儿科在综合医院不受重视并逐渐萎缩，甚至一些综合医院里没有儿科病房，只剩下儿科门诊。而儿科工作负荷又较大，待遇较低，让原本缺口较大的儿科医生领域面临人才流失的问题。

首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科副主任朱春梅告诉北京商报记者，短期内想要解决儿科医生紧张短缺问题比较困难。“培养儿科医生的周期较长，大约为8-10年。另外，之前很多综合医院将儿科门诊和病房关闭，如今要重新招人恢复病房也有一定难度。”

朱春梅建议，解决儿科医生紧缺需要从以下多方面入手。首先应加强儿科、全科医生的培训；其次，要通过医联体等方式提升基层医疗水平，推进分级诊疗从而实现患者分流，让普通感冒发烧的患者到一级、二级医疗机构就诊；最后要提高儿科医生薪酬待遇。（记者 陶凤 常蕾）