鼓励医生开诊所 光给政策还不够

国家卫生健康委等5部门日前出台的《关于开展促进诊所发展试点的意见》提出，2019年至2020年在北京等10个城市开展促进诊所发展试点，并鼓励非试点省份和城市进行试点。近日，北京市卫生健康委、发改委等部门发布《北京市促进诊所发展试点的实施方案》，提出今明两年在朝阳区、海淀区、昌平区、大兴区开展促进诊所发展试点工作。（8月6日《新京报》）

以前，医生开诊所受到城市医疗机构整体规划的限制，即使各项条件都已具备，也要向行政机构提出申请，且审批未必能通过。如今，审批制变成报备制，这就意味着在试点区域内，只要达到基本条件，开不开诊所或到哪开诊所，医生可以自由决定，只需要到行政部门报备即可。

然而，“给政策”只是医生大胆尝试最基本的条件。即使有了优惠政策，医生并不一定愿意和敢于开诊所；即使有人开了，接下来也可能面临诸多不确定因素。新政试点期间，政府应帮助更多医生取得成功。

首先，对于诊所虽然不再进行规划限制，但这方面的引导必不可少。倘若一个街区内诊所密集且同质化，这些诊所很可能难以为继。政府应通过充分的市场调研，为医生勾画出可能的发展前景，再将决定权交给医生，方能提高开办诊所的成功率。

医生需要思考的问题和面临的难题还有很多。比如，在职医生开诊所时，医生如何处理诊所与医院的关系？时间上如何分配？医院会不会反对？职称评审和职位晋升会不会受影响？在医院坐诊，把病人往诊所里引导，会不会受到惩罚？这些疑问得不到解答，医生开办诊所的后顾之忧就难以消除。

放开医生开诊所只是第一步，接下来该怎么走，显然更加重要。放开不是放手，而是要牵手，用更细致的引导和更周全的服务，来取代以前的审批与管理。试点虽然是一次探索，但不应是每个人摸着石头过河的探索，而是要从宏观层面及时发现共性问题，然后再迅速制定对策，促使问题得到合理解决。这样看来，放开医生开诊所，不仅是对医生的胆识与能力的一种考验，也是对相关部门应变处置和完善政策能力的一种考验。