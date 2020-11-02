沈剑峰：现代医院信息化建设需要加强顶层设计

10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。国家卫生健康委员会规划发展与信息化司大数据办调研员、医学博士沈剑峰出席会议，并通过“十九大精神指引下的现代医院信息化建设策略与实践”这一主题演讲，深度分析了国内现代医院信息化建设的发展现状与面临的挑战。

沈剑峰在演讲中开明宗义地指出，未来健康中国建设的第一要义，就是要把人民生命安全和身体健康放在第一位，全面推进健康中国建设，为所有人提供全方位、全周期的健康服务管理。此背景下，国家卫生健康行业信息化应当分为两大部分：一是以健康档案为核心的区域信息化；二是以电子病历为基础的医院信息化。

“从国家层面整体来讲，我们的医院信息化发展已经进入了新的阶段，并在精准医疗、便民惠民服务等方面取得了突破。”沈剑峰分析到，与此同时我国也面临着中西部、大小型城市之间发展差异较大、技术引领作用不够凸显等难题，也有很多技术、标准问题需要克服。尤其随着医院信息化的快速发展，医院信息系统数量快速增加，系统接口数量和数据量以日剧增，亟需进一步规范数据治理、强化数据分析。

沈剑峰认为，新问题带来了新需求，医院信息化先行地区进一步突破，需要理清“旧城改造”还是“推到重来”的发展思路；提升医院信息化标准化建设和应用水平，需要强化医院信息化建设的顶层设计水平；发挥信息技术在支撑医疗卫生行业发展方面的作用，需要强化信息技术的标准化和规范化能力。

在沈剑峰看来，要回应医院信息化发展的过程中面的诸多需求，清晰的顶层设计至关重要。“我国医院信息化应用发展的主要矛盾，在于患者服务、医疗业务、医院治理、需求不断增长与医院信息化、标准化建设水平、规范化应用能力、发展不平衡不充分之间。”沈剑峰表示，现代医院信息化迫切需要从国家层面明确建设和应用发展的策略与路径。

另一方面，沈剑峰也强调医院信息化建设的社会参与。“医院信息化在发展过程中需要建立一个良好的生态，除了依靠自身的力量外，信息技术的应用发展需要我们走出医院，与第三方合作，共同推进。”沈剑峰说到。

“全民健康是现代医院信息化的基本点。”在演讲最后，沈剑峰总结到，推进健康中国建设是目前医院信息化的主攻方向，“云上医院”是未来医院信息化发展的路径创新，无论技术与医疗如何结合，都应该紧紧围绕服务医护人员与患者这一核心，全民健康是我们努力的最终目标。