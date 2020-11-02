口腔溃疡为何反反复复

某天醒来后刷牙，你突然感觉口腔里一阵刺痛，对着镜子扒开嘴一看，发现里面长了一个口腔溃疡，于是吃饭痛，吃水果痛，甚至喝水也痛，相信很多人都有过这样的经历。

口腔溃疡是一种小而浅的溃疡，通常出现在口腔内脸颊侧的黏膜、唇部或舌头，呈圆形或椭圆形，可以是白色、黄色或灰色，呈单发或多发，并伴有肿胀、疼痛；严重时，可能还出现发热、淋巴结肿大等，大多数在一至两周内能自行愈合。很多人把它归结为“上火”，即体内“肝火旺盛”——当人体水分不足，或饮食辛辣，温度高使气火旺盛时，肝火就会导致人体水分循环出现失调，进而出现口腔溃疡、脸上爆痘等表现。但口腔溃疡频繁出现未必都是肝火旺盛所致，有的人顿顿饮食清淡却还是得了口腔溃疡，怎么回事？

生活因素。压力大或常焦虑；激素变化：有些妇女往往在月经期间出现口腔溃疡；进食某些食物，比如巧克力、咖啡、花生、杏仁、草莓、奶酪等；使用含有十二烷基硫酸钠的牙膏。

营养不良。不少人在减肥过程中过度节食，会减少营养物质尤其是B族维生素的获取。当人体缺乏B族维生素，抵抗力变弱，口腔黏膜修复能力降低，更易出现溃疡，进而导致口腔溃疡反反复复。

口腔黏膜损伤。大多数单发性口腔溃疡是由口腔黏膜损伤引起的，例如不小心咬到脸颊内侧、不合适的假牙、蛀牙填充不良等。

药物影响。部分人产生口腔溃疡还与药物有关，患者应及时调整用药，防止口腔溃疡反复。

遗传。复发性口腔溃疡与遗传有一定关系，父母如果有复发性口腔溃疡，子女可能也会有。

此外，口腔溃疡还可能跟幽门螺旋杆菌入侵有关。这种病菌寄生人体后不仅影响胃部健康，还会导致口腔溃疡发病率增高。

为了预防口腔溃疡，我们应该有良好的生活习惯：饮食清淡，少吃夜宵；补充B族维生素、维生素C，多吃蔬菜水果；保持充足的睡眠，提高免疫力；保持乐观心情，学会疏解压力；做好口腔清洁，这是最根本的；不要吃过硬、容易磨损口腔黏膜的食物。▲