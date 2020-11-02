“熟年婚姻”如何保卫

国家二级心理咨询师 彭暖暖

印象中，离婚通常是年轻人性格不合或一时冲动的结果，中老年夫妻已磨合多年、思虑成熟，不会轻易离婚。然而，近年来“熟年离婚”的比例逐年上升，与30年前相比翻了一番。

熟年离婚专指45岁以上离婚的现象，它有两个时间节点：一是子女考大学或成家后，孩子对家庭依恋度降低，少了维系关系的“纽带”，父母维持完整家庭的动力降低。子女具备赚钱能力后，夫妻在经济上可能不再仰仗对方，少了离婚的“后顾之忧”。二是退休后，夫妻相处时间大大增加，尤其丈夫退休后将重心转向家庭，意见时常与妻子相左，容易发生矛盾。此时子女离家，夫妻矛盾无法通过子女转移或缓解，易导致直接冲突。还有一些夫妻长期处于名存实亡的婚姻中，感情早已疏远，只不过是熬到子女长大成人才选择劳燕分飞。当然，近年来社会包容性发展也助长了熟年离婚。

相较年轻人，熟年离婚带来的影响更大。首先，增加子女压力。大多数夫妻只有一个孩子，离婚后孩子很可能要照顾自己的小家、父家、母家、夫/妻家，精力财力要分成4份。其次，孤独感更强。中老年在退休后本就容易孤独空虚，离婚后可能会享受一段自由的单身生活，但随后就是比之前更强烈的孤独——身边连一个可抱怨的人都没有。最后，再恋再婚难。狭窄的交际圈、体力和精力下降、初婚家庭和再婚家庭的多层关系、经济压力等，都增加了中老年再婚难度。

可见，除了有家暴、成瘾等情况，中老年对待离婚要慎之又慎，要考量离婚代价，为未来打算，还要重新审视婚姻，不要带着遗憾分手。建议先回忆美好的恋情，初入婚姻的甜蜜，心情不好或遇到困难时伴侣的鼓励和支持，还有伴侣为家庭的付出。婚姻中，我们常对伴侣的不足如数家珍，对自己的不足一无所知。“婚姻是两个人的舞蹈，你觉得伴侣踩到你的脚，殊不知你正掐着伴侣的脖子。”你想逃离的婚姻中，也可能有你“贡献”的炮弹，比如冷漠、指责、逃避等。如果夫妻间存在矛盾冲突，要想想自己是否有努力去改善关系，不停批评、指责只会让彼此厌恶。所谓婚姻成长，就是接受伴侣的不完美。伴侣同时还是家长、子女、他自己，多重角色注定无法做到完美，你也如此。放下完美幻想，才能有婚姻满足感。▲