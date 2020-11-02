中国注册营养师 刘萍萍

糖对健康的影响越来越受到人们的关注和重视，消费者在选择食品时，会尽量买少糖和无糖的。食品企业也慢慢将蔗糖换成了“果糖”“果葡糖浆”等以果糖为主的配料，比如饼干、蛋糕、饮料等。很多人觉得，果糖就是从水果中提取出来的糖，比蔗糖更健康。

的确，果糖是一种最简单、无法进一步分解的糖分子，在很多天然食物中存在，如蜂蜜、水果，以及一些根茎类蔬菜，如甜菜等。可是，添加到各种加工食品中的果糖或果葡糖浆并不是从水果中提取出来的。果葡糖浆又名高果糖浆，是一种果糖和葡萄糖的混合物。其中，果糖是用特殊化学品（酶）将葡萄糖异构而成的。近年来，果糖和果葡糖浆在食品工业中非常受青睐，这与它们“无与伦比”的特质分不开：吸湿性大，可使糕点保持新鲜松软；甜度是蔗糖的1.7倍，并且随温度的降低而增强，添加到饮料等冷饮中会更加清凉爽口；成本低，稳定性好，宜储存运输。

甜食饮料中的果糖，与水果中的果糖本质一样，都是糖，能量也一样（1克糖提供4千卡能量），但对健康的影响可不一样。水果中的果糖，因为膳食纤维的存在，吸收速度被降低，再加上水果富含维生素C、钾、有机酸、植物化学物等多种成分，因此，吃完整的水果对健康是有益处的。而甜食饮料中的果糖，比较纯粹，会被人体快速吸收，吃太多很容易危害健康，主要体现在以下几个方面。第一，导致肥胖。摄入太多果糖，当身体消耗不了时，就会把多余的热量转化为脂肪储存起来。此外，有研究发现，与葡萄糖相比，果糖不会产生饱腹感，更容易引起人们对高热量食物的渴望。 第二，引起脂肪肝。有研究指出，果糖对肝脏的危害和酒精类似，摄入太多会加重肝脏负担，造成脂肪肝等疾病。第三，诱发痛风。摄入太多果糖会促进内源性尿酸的合成。研究发现，如果用果糖替代其他碳水化合物（蔗糖和米面等），患痛风的风险也会显著增加。第四，引发糖尿病。研究发现，与葡萄糖相比，果糖虽然不会明显地升高血糖，但更容易降低胰岛素的敏感度，从而导致胰岛素抵抗升高，增加患糖尿病的风险。

由此可见，果糖的食物来源不同，对健康的影响也不同。从平衡膳食的角度来讲，每天吃200~350克水果是没有害处的，但加工食品中的果糖和果葡糖浆等营养价值比较低，大家不能因为它们宣称“不含蔗糖”或是“含果糖”就放松警惕。▲