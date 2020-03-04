如何正确认识苹果的营养价值？专家来告诉你

谚语云“一日一苹果，医生远离我（An apple a day keeps the doctor away）”，常吃苹果有益健康。资料显示，苹果属蔷薇科，我国是世界第一大苹果生产和消费国，苹果产量约占全球的50%。我国苹果产区主要集中在陕西、山东、河南、山西、河北、辽宁、甘肃等7省，苹果产量占全国的90%左右。苹果营养丰富，含有糖、酸、维生素、类黄酮、膳食纤维、果胶、矿质元素等诸多营养物质，价值颇高。

一、糖和酸

人类摄入食物的总能量中大约80%由糖类提供。苹果每100克可食部分中糖类提供的能量可达180千焦以上。苹果可溶性糖含量一般在8%～13%之间，以葡萄糖、果糖和蔗糖为主，果糖占糖含量的40%以上。葡萄糖和果糖为单糖，蔗糖为二糖，单糖可直接被人体吸收。糖作为苹果的甜味物质，能愉悦身心。

苹果中的酸以苹果酸为主，柠檬酸等其他有机酸的含量均不高。有机酸是苹果中的酸味物质。苹果中的酸具有消除疲劳、增进食欲、促进消化、软化血管、降低血液胆固醇等作用，苹果酸和柠檬酸还能提高人体对钙的吸收。

二、维生素和类黄酮

苹果中的维生素主要是维生素C，含量在3毫克/100克左右。维生素C能增强免疫力，预防和治疗缺铁性贫血、恶性贫血和坏血病，促进胶原形成和类固醇代谢，维持骨骼和牙齿正常功能及细胞膜完整性，对铅化物、砷化物、苯、细菌毒素等有解毒作用，还可抗衰老。除维生素C外，苹果还含有硫胺素、核黄素、尼克酸、叶酸、吡哆醇等维生素。这些维生素对人体健康也非常有益。

类黄酮作为苹果中的一类主要多酚类物质，具有抗菌、抗病毒、消炎、抗过敏、扩张血管以及抑制脂类过氧化、血小板聚合、毛细管透性、环加氧酶和脂肪氧化酶活性等功能。苹果中的类黄酮主要有4大类，即黄烷醇、黄酮醇、二氢查耳酮和花青苷，黄酮醇仅存在于果皮中，花青苷仅存在于红色苹果果皮中。苹果富含类黄酮，果肉中的类黄酮含量远小于果皮。所以，吃苹果最好不削皮。而且带皮吃苹果，风味和口感更好。

三、膳食纤维和果胶

膳食纤维是人类第七大营养素，能防治营养过剩性肥胖症、糖尿病和高血压，还能预防冠心病、动脉硬化、便秘和胆结石。苹果中的膳食纤维包括可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维两类。据测定，苹果中膳食纤维平均含量约为1.8%，其中，不溶性膳食纤维平均含量约为1.4%，可溶性膳食纤维平均含量约为0.4%。苹果果皮的纤维素含量远较果肉高，是后者的2～3倍。

果胶是膳食纤维的一种，具有预防肥胖、降血脂等功效。果胶分为原果胶和可溶性果胶两类。未成熟果实内的原果胶在细胞壁内，与纤维素联在一起，果实成熟时，原果胶转变为可溶性果胶。根据我们对182个品种的研究，苹果中果胶含量平均为0.8%。

四、矿物质

苹果含有氮、钾、磷、钙、镁等大量元素及硼、锌、锰、铁、铝等微量元素。大量元素中钾含量最高。微量元素中铁含量最高。矿物质是构成人体组织的重要成分，是机体某些具有特殊生理功能物质的组分和多种酶的活化剂，能维持体内正常的酸碱平衡和渗透压以及神经、肌肉的兴奋性和细胞膜的通透性。（中国农业科学院果树研究所 农业农村部果品质量安全风险评估实验室（兴城） 聂继云，匡立学， 张建一，沈友明，高贯威，佟瑶）