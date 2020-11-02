无花果麦冬银花水能利咽

秋冬季是慢性咽炎的高发期，天气冷、气候干燥尤其会加重症状。在此推荐一个简单的药茶，可缓解慢咽症状。

取鲜无花果5个（切片）、麦冬12克、金银花20克（1日量），用沸水浸泡半小时后代茶饮，连饮5~7天。

方中，无花果味甘性凉，归肺、胃、大肠经，能清热生津、润肺通肠、健脾开胃、解毒消肿，一般人均可食用。它含有苹果酸、柠檬酸、脂肪酶、蛋白酶、水解酶等，能促进消化、增加食欲，且降低、分解血脂，进而起到降血压、预防冠心病的作用；含有多种脂类，具有润肠通便的作用；其中有效成分还有抗炎消肿的功效，可利咽消肿。挑选无花果以果形扁圆、果皮黄色、果肉细软、果味甘甜者为佳。麦冬味甘、微苦，性微寒，归心、肺、胃经，可养阴生津、润肺止咳。金银花味甘性寒，归肺、胃经，可清热解毒、消炎退肿。

该方用药简单，效果较好，值得一试。对于咽喉肿痛者，也可用干无花果研末，吹喉治疗。▲