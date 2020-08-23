暑天睡不好，参麦灵芝炖鸭子

夏至到秋分时节昼长夜短，人们睡眠时间相对减少，加上天气热，失眠高发，抗病能力变弱，易患嘴唇疱疹、面瘫、上呼吸道感染等疾病，常伴有皮肤干燥皲裂、咽干舌燥等症状。这里推荐一道参麦灵芝炖老鸭汤，有改善睡眠、增强体质、提高免疫力的功效。尤其是本身体质就弱，热病或大病、久病后导致阴亏耗损、食少多饮、体型偏瘦、睡眠不佳者，更适宜经常饮用。

取灵芝30克、北沙参30克、麦冬15克、玉竹15克、百合20克、鸭子半只、生姜3片。灵芝用清水略冲洗一下，剪碎备用；鸭子（老水鸭为佳）去内脏后洗净，切块备用；北沙参、麦冬、玉竹、百合洗净；生姜去皮切片。全部材料放入炖盅，加清水，隔水蒸炖2小时后下盐调味即可，饮汤吃料。

方中主药灵芝，素有“仙草”的美誉，其味甘苦，性平，归心、肝、肾、脾经，中医认为它有养心安神、扶正固本、益气养肺、养肝健脾的功效，能有效改善睡眠、增强体质，广泛用于体虚体弱者或各种慢性病、术后不适、经常熬夜等人群的保健治疗。沙参、麦冬、玉竹三味养阴药搭配，能甘寒生津、润肺清胃，是治疗肺胃阴亏不足引起的咽干口渴、低热多饮、干咳少痰、纳呆食少、皮肤干燥等症状的常用“组合拳”。百合性凉味甘，润肺清心、安神助眠，研究证实它能改善机体免疫力。鸭肉性偏寒，味清入阴，有滋阴益气、健胃消食、润养五脏、利水解毒的功效。民间素有“大暑水鸭胜补药”的说法，常搭配各种药材、食材以补虚损、消暑热，最适合阴虚火旺者夏日清补之用。

全方药性平和，清不过寒，润不呆滞，补而不燥，适合一家老少食用。注意食用期间不要摄入煎炸燥热肥腻辛辣之品。▲