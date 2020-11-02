刘清泉：应对新冠+流感双重挑战 要发挥中西医结合优势
在10月30日由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”上，北京中医医院院长、新冠肺炎全国防控专家组中医副组长刘清泉提出，要发挥中西医结合优势，在防控新冠+流感当中协作互补。同时要注重早期预防，保持良好的健康生活习惯。
北京中医医院院长、新冠肺炎全国防控专家组中医副组长刘清泉（右一）
刘清泉介绍，从中医的诊疗角度来讲，新冠肺炎属于湿毒疫，中医利用“化湿”、“解毒”以及“清热、活血、养阴”三种核心治疗方法对患者进行治疗。流感是由温热病导致，由于季节和气侯的反复，夹杂一些湿和燥，因此在治疗理念上流感与新冠肺炎是有相通之处的。
“我们近期的研究发现，以连花清瘟为代表的药物，不仅对于抗病毒有一定的作用，更重要的是从病理环境上，对炎症等能有效改善。具有清热、解毒、化湿的药物，在应对突发的呼吸道传染病上，具有很好干预和治疗效果。”刘清泉说。
“西医的治疗是把病毒杀死，好比一名‘狙击手’，中医讲整体观念，善于排兵布阵。”刘清泉认为，西医讲究精准，而中医的处方往往是多靶点的，出现耐药性的几率很小，这是中西医在治疗过程中的不同之处。中医和西医，各有各的优势，各有各的擅长。中西医相互融合，才能共同推进我国医学的发展，造福广大患者。
“秋冬季是流感的高发季节，按照《黄帝内经》中对传染病预防的阐述，就是养正气，避浊气。”刘清泉指出，养正气就是指饮食上要规律，要清淡，少吃辛辣，少熬夜。避浊气，则是要少聚集，戴口罩，勤洗手。
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