吴以岭：倡导“通络、养精、动形、静神”养生八字经

在10月30日由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”上，中国工程院院士、络病研究与创新中药国家重点实验室主任吴以岭指出，身体需要经营，健康更要关注，并提出“通络、养精、动形、静神”养生八字经。

吴以岭院士作主题分享

在“身体需要经营”主题分享当中，吴以岭表示，中华传统文化几千年来一直都有“身体经营”的理念。除中医在讲健康养生以外，道家的“道法自然”、“精气神”，儒家的“修身养性”、“中庸和谐”和佛家“禅定”、“顿悟”都是在讲健康养生。

“我把四大养生流派统一概括，提出了‘通络、养精、动形、静神’通络养生八字经。并以这个理论为指导建立了河北省健康管理中心，提出慢病治疗和健康管理。”吴以岭指出，健康新概念不但要注重身体健康，更要兼顾心理健康。

吴以岭介绍，在“动形”方面，古人倡导“体欲常劳，劳勿过极”。孙思邈提出的“养生十三法”在当今也非常实用。“发常梳、目常运、齿常叩、漱玉津、耳常鼓”等，都可以在日常生活中运用。同时“动形”要注意保护关节，避免过劳。

吴以岭表示，在新冠肺炎疫情防控中，以岭药业发挥了重大作用，在促进个人身心健康等方面，包括中医在内的中华养生文化也大有可为。“希望大家不仅关注事业、财富，更要关注并精心经营自己身体，保持良好心态，拥有健康生活。”