孩子六种表现，父母要反思

国家二级心理咨询师 杨 丽

孩子的行为就像一面镜子，给家长提供了很多信息。孩子有以下表现，父母需要反思。

害羞胆怯。当孩子小时候表现出胆怯或害羞时，父母最需要做的是接纳孩子的天性，并适时引导鼓励，而不是当着孩子的面随意批评和谈论--“这孩子就是胆小，没出息！” 成人以为孩子小，听不懂，其实，孩子能听懂谈话中的情绪，随意给孩子贴上“胆小”的标签，不利于孩子成长。面对害羞胆怯的孩子，父母需要耐心陪伴、鼓励。

感情冷漠。有些孩子总是比较悲观，负面情绪特别多，难以见到他们开怀大笑，一点小事也很难释怀。有的孩子像一块石头，怎么也捂不热。遇到这种情况，父母要反思是不是陪伴孩子太少，而且和孩子的亲子互动也不多。此外，父母也要反思自己是不是“固定型思维”，平时言行是否片面、偏激、自私，从而导致孩子看问题也比较负面，凡事往往以自我为中心。父母首先要练就“成长型思维”，乐观豁达，孩子才能更加开朗。

自暴自弃。这种孩子常见于控制型、完美型父母的家庭。当孩子总是达不到父母的期望，就会形成“习得性无助”，从而不求上进、自暴自弃。其实，完成胜过完美，父母应竭力去发现孩子每一个微小的进步。父母的虚荣心和攀比心更令孩子感到无助，让孩子早早放弃。父母应成为孩子成长路上的梯子，帮助其一步步达到目标。

沉默寡言。每一个善于表达的孩子，背后一定有善于倾听的成人。如果家长总是打断、评价，甚至批评孩子说的话，孩子就会关闭自己的心门。倾听是每一位父母的功课，不但要全身心地倾听孩子谈话的内容，还要听到话里隐藏的情绪。真正的倾听，绝非敷衍和心不在焉，而是及时回应孩子的情绪。

缺乏自信。每一个自信的孩子都有真心欣赏他的父母。有的父母总觉得自己的孩子浑身是缺点、鲜有优点，其实是他们缺少发现孩子优点的眼光。即使对“毫无是处”的孩子，也要像夹缝里寻找光一样去赞赏孩子。唯有这么做，才能让孩子犹如向阳而生长的植物那样，逐渐绽放。需要提醒的是，对孩子的赞赏和赞扬，一定要具体。

不善交际。社会的普遍焦虑导致很多家长把孩子的时间排得满满当当，孩子奔波于各种培训班、特长班。同龄孩子的交往是需要时间的，社会能力的培养尤其需要不断练习。技能学习优先于社交能力培养是家长的普遍误区之一，这会限制孩子未来的领导力、合作能力培养，而这两种能力是制约孩子未来发展的关键要素。▲