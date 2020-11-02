正视需要  让婚姻“顺其自然”

有的人急着想结婚，却找不到合适的伴侣，或者纠结于这个伴侣该不该选择。那么，你想在婚姻中获得什么？

有人则会纠结是否要离婚。那么，你想通过切断这个关系，实现什么样的需要？

我们跟一个人建立关系，就必然会对他有需求。没有需求，也就不需要去建立关系。

比如，人为什么要结婚？有的人是觉得孤单而想结婚，为了满足自己被陪伴的需要。有的人是想找个人分担生活压力而结婚。有的人则是要找个优秀的人，为了满足自己的面子而结婚。有不同的需求，就会选择不同的人结婚。有太多需求，就很难结婚。

我们内心有需要，这些需要可以经由关系实现，而且关系比其他方式更容易实现时，我们就会产生建立关系的渴望，并去寻求关系。

关系就是需要的结果

人会为了某个需求而建立关系，但需求又不是单一的。关系建立后，人原有的需要被满足了，别的需要又会生出来。或者原有的满足感因为某些原因在削弱，关系无法继续维系满足感。这时对方就又变成了一个无法满足你需要的人了，这段关系也就无法再继续给你想要的滋养，这时矛盾就产生了。

一位来访者曾经因为男友对她非常好而感动结婚。她有什么事，男友都能随叫随到，会关心她的生活，会陪她处理问题，让她在关心、重视方面的需要得到了满足。但婚后，她就开始了彻底嫌弃：老公为什么不上进，为什么总是安于现状。这时，她又在婚姻生活中寄托了更好的生活需求，可是这个男人无法满足她。

然而只是需要没有被满足，人与人之间也不会产生矛盾，毕竟天下人万万千，这个不行换那个。当关系已经不能维系你的需要时，你还执着于从这段关系里寻求满足，才会产生矛盾。

矛盾就是需要失败的结果

有的人急着想结婚，却找不到合适的伴侣，或纠结于这个伴侣该不该选择。我就问他，你想在婚姻中获得什么？你想通过婚姻实现什么？

在访谈中，我发现有的人希望通过婚姻实现安全感，觉得将来老了行动不便，需要人照顾。有的人想实现社会认同，因为“这个年纪正常人都应该结婚”。然后我会去跟他们做探索：这个需要是从哪里来的，为什么会有这个需要，除了婚姻还有什么其他渠道可以满足你，怎样可以替代这个需要。我发现，需要一旦被处理，就不会再执着，同时对婚姻也不会再执着了。这时他们就能顺其自然地接纳婚姻的自然发展了。

有人则会纠结是否要离婚。我同样也会去问他们：你想通过切断这个关系，实现什么样的需要？

有的人会想通过离婚、重新选择，实现找到一个能给自己激情的人。他们感觉自己现在的婚姻非常乏味，但又有很多现实因素使他们离不开。探讨后就会知道：他们有一个激情的需要没有被满足所以想离开，而有一个安全感的需要却被满足了又不想离开，所以就很纠结。

这时候就需要再去探索：激情的需要，是否必须要通过他人才能实现？离开这段关系，是否就意味着丧失了某些固定的安全感？然后他们就会发现，其实离不离婚已经不重要了，重要的是，自己有很多方式可以去应对自己的需要了。

所以解决关系问题，从来不是解决两个人的问题，而是重新去审视自己内心的需要问题。

需求有很多被满足的方式

你花了很大的力气想让对方满足你的需要，然而对方还是没有满足你的需要。你指责、愤怒、委屈，然而还是没用，你依然没有被满足。即使如此，你纠结但还是无法离开，也无法放下。

当关系中有矛盾时，你最需要想的是该怎么安抚自己，而非去指责谁的错。就像一个人开车撞了你逃逸了，这时你第一反应应该是什么呢？是先报警？先指责对方？还是先看看自己哪伤着了呢？第二步又是做什么呢？哪个对你来说更重要呢？

需要有很多被满足的方式，你需要选择最合适的方式去处理，而不是执着地用某种方式从某个人那里获得。而获得这些答案的前提都是先知道自己内心深处的需要。爱自己，就是先从关注自己开始。爱自己，就是学习先去养育自己。（心理咨询师 丛非从）