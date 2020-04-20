危情婚姻更需要一个安全空间

有很多人百思不得其解，“宅”家明明可以让婚姻里的两个人有更多时间在一起，为何却没有增进关系，反而越发对婚姻失望呢？

靠近并不能改变婚姻的本质问题

来访者楚楚讲述：先生一直工作很忙，她总感觉两人很疏远。她期望先生多回家，但又不知该如何面对两个人的相处。她一边渴望关系更近，另一边当关系更近时内心又充满不安。

可以想象，如果她的先生有更多时间待在家里时，她又总担心自己做得不够好，会更加努力，假如这些努力并没有获得她期望的效果，她的内心就更容易对关系失望，这样，反而会更容易放弃婚姻。

所以，就他们关系的现状，距离才是保护他们关系最好的方式。这就好比两只刺猬，在没有学会如何收放自己的刺，保护自己不受伤害前，最好的相处方式是相互离得远一点。如果我们不考虑关系的现状，只想生拉硬扯地靠近，不仅不会让关系受益，反而更容易伤害彼此。

对关系的美好渴望没有错，但很多时候我们忽略了是否具备了亲密关系的应变能力。

所以，婚姻关系当下所呈现的，本质上就是最适合两个人的样子。

是否准备好让真实的关系靠近

如果你总是希望去改变自己的婚姻关系，却感到十分无助和艰难，你可以先停下来问问自己：真的准备好了关系更近吗？假如关系更近会带来冲突的加剧，愿意面对吗？

如果，你在婚姻关系里，有不舒服的感觉，你需要先放下对婚姻的急切期待，耐心陪伴自己去理解这些在关系里的感觉，看看自己被卡在了什么地方。如果你希望婚姻更近，但内心又无比惧怕冲突和矛盾时，你要告诉自己：或许我还没有准备好关系真正的靠近，我需要多给自己一些时间，慢慢来理解自己。

有很多人希望关系变好，却没有做好准备。直到这样的机会真的来临时，不仅没有给关系加分，反而给自己带来更大的压力。

当我们进入关系的时候，每个人或多或少都带着一些创伤，这些伤痛让我们在关系里感觉到更不安全，一旦有风吹草动，就变得草木皆兵。这是为了保护自己的生存策略。

因为感觉到不安全，因为怕受到伤害，不得不给自己穿上一层又一层保护衣，于是我们会感觉到关系怎么这么难以走近。所以，关系的靠近，不仅需要两个人的努力，更需要每个人首先对自己负责，有机会去面对自己的伤痛，可以在关系里更安全地脱下自己的保护衣，另一个人才会有走进我们内心的机会。

度过危机需要一个安全基地

好的婚姻就像一场双人舞，当音乐响起，两个人随着节奏尽情起舞就好了。不用刻意去想，你就自然知道该怎么做。而当你这么做时，你也是安全的、舒展的、充满活力的。然后另一个人也随着你起舞，自在和谐。这样的关系是变化的，流动的，是随着感觉自然决定和选择的。但我们常常会看到在一些僵化的关系中，总在刻意要求自己或对方怎么做。这就好比一个不会游泳的人，被丢进了深水池，必须要找到一个稳定的抓手，才能避免内心的恐慌。然而即便有一个抓手，也不能保证我们享受深水里的快乐，还必须时刻提心吊胆。

所以，婚姻里出现的大危机，常常是许多无法处理的小危机堆积而成。这时，我们需要的并非是立刻去解决这个大危机，而是要看看是什么让我们无法自然地去面对和处理那些小危机。

你并不需要着急去关系里做什么，你需要有个安全的空间，先把肩上沉重的担子放一放，让自己轻松去探索和消化这些困住你的感觉和问题。比如，你可以去阅读一本书，借助这本书去体会和思考；可以找一个理解你的朋友，陪着自己去理解自己，释放在婚姻里累积的压力。

安全空间可以帮助我们更好地从情绪的冲击下复原，让我们更有耐心地去理解自己，让自己的内心获得更多的支持和安全，进而可以更稳定地面对关系里的挑战。

然而，疫情之下，很多人都没有这样一个空间，或者忽视了留给自己一个安全空间，于是在相处距离变得更近时，不仅没有好好照顾自己的感受，反而很着急地想要解决更多问题。于是，婚姻已经不堪重负了，再因为没有复原的空间，任何情绪、冲突、矛盾都会一触即发，成为压垮婚姻的最后一根稻草。

不仅是面对疫情，在我们日常的婚姻关系里，也需要给自己一些安全的空间。这个安全空间看起来对婚姻没有直接的作用，但它却能救婚姻的命。因为它能让你感觉自己更稳定、更结实，更能勇敢面对婚姻里的挑战，而不是把小问题累积成大问题。

说到底，这样的安全空间，相当于一种我们可以有意识地去照顾自己的能力。是否具备这样的能力取决于，当你在婚姻里感觉到无助、疲惫、受伤、委屈时，你是忽略这些感觉，去急于解决问题？还是愿意等一等自己，允许自己更好地去识别和理解这些感觉，将这些感觉融合成你在关系里的指南针？

在婚姻里，关系的核心就在于你是否有一个愿意去理解自己的空间，让自己可以在关系里活得更舒展，然后再借助理解自己的经验，去靠近关系里的另一个人。（心理咨询师 罗近月）