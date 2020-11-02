天天洗手，你未必洗得对

今年以来大家听得最多的就是“勤洗手、戴口罩、多通风”这些预防疾病的建议了。但洗手洗对也是有学问的。

手是人们与外界接触的主要部位，所以手上的细菌非常多。这些细菌往往会通过手部与身体其他部位的接触乘虚而入，引发人体的一系列疾病，如感冒、咳嗽、肠道传染病、肺炎等，威胁人们的健康。

根据美国疾病预防与控制中心的官方数据，洗手能使腹泻的发生率降低31%；对于抵抗力较弱的老人、儿童等容易出现腹泻的人群，勤洗手甚至可将此风险降低一半以上。除了腹泻，洗手还能有效预防包括感冒在内的呼吸道疾病，降低患病风险16%~21%。此外，勤洗手还有利于血管保健，还能预防胃病、红眼病、手足口病等。

肉眼可见的污垢是洗手的初级目标，但仅仅洗掉能看见的表面污垢是远远不够的。洗掉肉眼看不见的、来源于空气中的、可能诱发一系列疾病的各种病原微生物，例如细菌、真菌、病毒，从而预防疾病发生，才是洗手的终极目标。那么，怎么洗手最好？最好的洗手方法是：在流水冲洗的基础上，加用洗涤用品去污杀菌，做到深层清洁。

普通流水冲洗起不到杀菌的作用，但洗涤用品那么多，怎么选？

洗手液。添加有杀菌成分、能有效抑制或杀灭手部在与外界接触中所沾染的各种细菌，同时含有护理成分，包括润肤剂，能够减少刺激，滋润皮肤。流水加上洗手液清洁手部，是较好的选择。

肥皂。成分简单，包含高级脂肪酸或混合脂肪酸的盐类，脂肪酸中的钾和钠盐在溶于水后，有较强的去污和杀菌效果。用流动的清水加上肥皂洗手，能够满足去污杀菌的要求。

香皂。与普通肥皂比，香皂会额外添加一些润肤成分，比如甘油、椰油酸、棕榈酸等。所以，香皂不仅有不错的杀菌效果，还可以润肤。

日常生活中建议选择洗手液作为洗涤用品。肥皂和香皂的主要作用是洗涤，并不能完全杀死细菌。而且，肥皂和香皂因共同使用，可能造成交叉感染，而肥皂、香皂和皂盒本身，也容易滋生细菌。洗手液瓶身完全封闭，使用时能够避免手接触液体本身，从而能够有效避免上述问题。

特别提醒，洗手液的主要功能是清洁护肤，有些特定的成分可以起到消毒、杀菌的作用。但并不是所有的洗手液都有杀菌作用。洗手液分为普通型和抗菌杀菌型。一个简单的方法就可以分辨洗手液究竟有没有杀菌作用，即识别“卫消证字”和“卫妆准字”。

“卫妆准字”是国家卫生健康委化妆品检测部门针对国产化妆品颁发的批准文号，持有“卫妆准字”批号的洗手液属于化妆品范畴，不具备杀菌、抑菌功效。“卫妆准字”的洗手液与普通的洗发露、洗面奶同属一般性护肤化妆用品，只能达到清洁、去污目的。

“卫消证字”洗手液在清洁的基础上增加了杀菌作用，能帮助杀灭或抑制常见致病菌，如化脓性球菌、肠道致病菌、致病性真菌等。这类洗手液需要将产品送检，经过一系列严格的安全性和消毒效果检验，取得卫生许可证和“卫消证字”许可批件后，才允许生产和销售。适合特殊人群，如医生、收银人员等，以及特殊场合，如医院、酒店、公共卫生间等使用。

免洗洗手液在疫情防控期间很受欢迎，但这种类型的洗手液去污效果并不好，其作用主要是杀菌。事实上，只要流水下洗手就能去除手上的污渍，所以平时最好还是用流动清水加上洗手液洗手。洗手的整个揉搓过程不应少于20秒钟。

洗手也不是越勤越好。过度洗手会对手部的皮肤造成伤害，形成肉眼看不到的溃破口，引起感染，降低皮肤抵抗力。

洗手后不能忽略擦手，最好用干净的个人专用毛巾或一次性纸巾擦干双手。另外，公共洗手间一般都配有烘干机，但烘干机的暖风温度既达不到杀菌温度，更因为长期放置在温暖潮湿的空气中，又缺乏消毒，会成为细菌的温床。洗净的手经由烘干机吹干的同时，很容易再次接触到细菌。所以到公共场所上厕所，洗手后用纸巾擦干即可，不推荐使用烘干机。

（湖北省宜昌市疾病预防控制中心健康教育所副所长 张慧琦）