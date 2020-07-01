你买的消毒湿巾真能杀菌吗？来看这份对比报告

新冠肺炎疫情以来，抗(抑)菌洗手液、免洗洗手液、消毒湿巾等消毒产品的需求激增。6月28日，上海市消保委公布了对上海市场上的洗手液、消毒湿巾等产品的比较试验结果。

本次比较试验主要针对具有抑菌、杀菌作用的洗手液，购买了40件样品。其中抗(抑)菌洗手液、免洗洗手液各20件，这些商品在产品包装上均有“抑菌、杀菌、抗菌”等字样。试验依据相关国家强制性标准以及《洗手液》《湿巾》国家推荐性标准，主要对样品的风险物质、消毒效果等进行了测试，涉及甲醛、二噁烷、可迁移性荧光增白剂、总有效物、乙醇含量、杀灭微生物指标、抑菌率等指标。结果发现，全部样品风险物质均符合国家规定的限量要求，但三类样品的杀菌抑菌效果却存在差异，同时还发现有4件样品实测乙醇含量与其包装明示不符。

上海市消保委指出，消毒产品的原料配方不同，杀菌抑菌效果也会有不同。检测结果显示，杀菌性能上，60件样品均能杀灭规定的菌落数量，但杀菌速度差异明显。其中12件样品杀菌最快，能在5秒内迅速杀菌；15件样品和26件样品分别在1分钟和3分钟以内杀菌，7件免洗洗手液样品杀菌略慢，用时超过了3分钟。

此外，消费者在选购消毒产品时更看重杀菌抑菌功能，目前很多产品会在包装上明示酒精含量，如“75%酒精”。本次比较试验结果发现，4件样品实测乙醇含量与产品明示不符。其中，一份由湖南公信堂药业有限公司生产的“喜手牌免洗手消毒凝胶”样品，标称含有75%的酒精，实测酒精含量只有17.7%。

根据此次比较试验结果，上海市消保委建议消费者正确有效地使用相关产品：使用抗（抑）菌洗手液应按“七步洗手法”对掌心、掌背等部位进行洗手，丰富的泡沫可以破坏携带大量病菌的油脂和污垢；在流动水下彻底冲净双手，整个过程为40至60秒。另外，切忌为节省成本稀释洗手液，这会导致洗手液的杀菌能力和清洁能力大打折扣。

此外，使用免洗洗手液要注意作用时间，建议双手互搓使之均匀涂布每个部位后，充分作用至1至3分钟。从杀菌和清洁效果看，洗手液要优于免洗洗手液，因此建议消费者仅在缺乏用水条件的时候使用免洗手液，不要将其作为常规的手部清洁手段。另外，免洗洗手液中的杀菌成分会对皮肤、黏膜产生一定的刺激，尤其是婴幼儿及儿童，所以建议不要将涂抹后的手指放入口中。

另外，也不建议消费者用消毒湿巾擦拭脸部，尤其不要直接擦拭眼睛、中耳及黏膜处，因为这些部位容易被消毒湿巾内的有效成分刺激，出现红肿、刺痛等现象。如选购非独立包装的湿巾，最好有密封贴、密封盖，防止湿巾干燥和细菌滋生。（邬迪）