板栗：营养丰富的“干果之王”

板栗，有“干果之王”的美称，营养价值很高。板栗含有膳食纤维、胡萝卜素，以及钙、磷、钾等多种营养成分，还含有很多对口腔黏膜有好处的维生素，比如维生素B2，所以有口腔溃疡或者经常“烂嘴角”的朋友，常吃点栗子没有坏处。

从热量上来说，100g去壳熟板栗（大约6个）的热量是214kcal，一碗蒸米饭（200g）的热量大约是232kcal。所以说6个栗子的热量跟一碗米饭的热量差不多。其实，板栗相比其他坚果来说，热量并不算高。它含有大量的碳水化合物，比其他坚果多3～4倍；蛋白质含量在5.7%~10.7%；脂肪含量较少，为2%~7.4%；总热量比其他坚果至少少一半以上，比如核桃干，100g的热量有646kcal。所以，在控制一天总热量的前提下，适量吃点板栗是可以的，吃的时候，可以适当减少米面等部分主食的食用量。

在吃法上，最常见的做法是糖炒栗子，味道软糯香甜。需提醒大家的是，炒栗子要用到糖和油，有些栗子是破口炒的，更容易吸纳外部的糖和油。一定不要多吃，一次可以吃3、4个，一天最多不要超过10个。除了糖炒栗子，生栗子和熟栗子也不宜多吃，板栗生吃难以消化，熟食过多容易引起胀气。肠胃虚弱、消化功能不好的人，尤其不应多吃。

除了用糖炒，朋友们可以尝试用栗子做菜，这里分享一个食谱———地瓜栗子排骨汤。原料：地瓜200g，板栗50g，排骨200g，其他调味料适量。做法：排骨洗净剁块，红薯去皮切块，板栗洗净用刀划开（无须完全去皮）；锅内烧开水放入排骨飞水，捞出洗净；将排骨、地瓜、板栗和调味品放入高压锅炖煮，炖煮完成后放少许盐调味即可。这道菜兼具植物性和动物性，其中，栗子和地瓜能够延缓排骨里脂肪的吸收，排骨又能与栗子和地瓜互补，给身体补充蛋白质。而且既能当菜吃又能当饭吃，甜香可口，味道十分好。当然，食用时最好减少主食的摄入量。

（北京协和医院主任医师 于康）