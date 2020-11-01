2020版《GLP-1 受体激动剂用于治疗2型糖尿病的临床专家共识》发布

2020年10月，由中华医学会内分泌学分会、中华医学会糖尿病学分会联合发布的2020版《GLP-1受体激动剂用于治疗2型糖尿病的临床专家共识》（以下简称《共识》）被《中华内科杂志》接受，即将发表。共识结合最新的国际糖尿病管理指南与最新临床证据，对 GLP-1RA的起始治疗时机、GLP-1RA的联合用药方案以及适用人群范围、GLP-1RA对心血管及肾脏的综合获益等做了更新。

该共识由中国人民解放军总医院内分泌科主任母义明牵头，北京协和医院肖新华教授、北京大学第三医院洪天配教授共同执笔，给出GLP-1RA临床使用的推荐建议。

最新的第6次针对糖尿病的大型流行病学调查显示，中国大陆的糖尿病患者总人数约为1.298亿。与非糖尿病患者相比，糖尿病患者的死亡风险显著增加，其中血管并发症包括微血管并发症和大血管并发症是糖尿病最严重的并发症，平均缩短患者生命12年。

大血管并发症正在成为2型糖尿病患者死亡的主要原因。有研究显示，糖尿病患者发生心血管疾病的风险是非糖尿病人群的4倍，70%的糖尿病患者死于心血管疾病。“糖尿病及其并发症正在严重威胁国民生命健康，增加大众及社会负担，强效降糖并尽早控制并发症是帮助患者改善生命周期和生活质量的关键。”母义明强调。

传统降糖药具有良好的降糖疗效，但没有心血管获益证据。

母义明教授介绍，在2019版美国临床内分泌协会(AACE)和美国内分泌学会(ACE)指南中，2型糖尿病单药治疗推荐GLP-1RA仅次于二甲双胍，联合治疗推荐GLP-1RA优选方案；2019ADA指南推荐“需要注射治疗降低HbA1c时，在胰岛素之前，优先考虑GLP-1RA作为注射治疗首选”。2020ADA指南推荐“具有高危或已确诊的脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）、慢性肾脏病（CKD）或HF，考虑独立于基线糖化血红蛋白（A1C）或个体化A1C目标，优先使用有确证心血管获益的药物。

2016年我国发布《基于肠促胰素治疗药物临床应用的快速建议指南》，基于已上市的7种肠促胰素治疗药物，首次对临床证据进行全面检索和评价，为临床医生和药师提供符合临床实践需求的科学指导。随着GLP-1RA研究的不断丰富，国际指南的更新，中国也亟需更新专家共识，为GLP-1RA用药的时机、适应症、具体使用人群等常见临床困惑提供指导建议，进而帮助医生更合理地使用药物，以期更多患者获益。