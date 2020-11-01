为什么会出现心律失常？你需要了解这些知识

大家对心电图肯定都不陌生，一张纸上记录了一堆起起伏伏的波形，上面可能会写“窦性心律”“窦性心律不齐”“偶发早搏”等提示语，那么这样的心电图是否说明你的心脏活动是正常的呢？什么心律失常？本期，北京中医药大学东方医院心内科崔晓云医生为大家科普心律失常的相关知识。

心律失常是什么？

我们可以把心脏想象成一个公司，心律就是它工作的节律。心脏的领导部门是窦房结，窦房结指挥结间束、希氏束、左右束支、浦肯野纤维网传递消息给其他部门，其他部门接收消息后开始工作，心脏就可以有节律地搏动了。我们把窦房结指挥产生的心律就叫做窦性心律，也就是正常心律。当心脏的某一个部门出现了问题，导致整体不能正常工作的时候就是心律失常了。

心律失常包括什么？

常见的心律失常包括窦性心动过速，窦性心动过缓，窦性心律不齐，早搏，阵发性心动过速、房颤、传导阻滞等。按其发生原理，可分为冲动形成异常和冲动传导异常；按照心律失常发生时心率的快慢，分为快速性心律失常和缓慢性心律失常。简单来说，当窦房结病了，指挥慢了，就会出现窦性心动过缓；窦房结过于兴奋，指挥速度变快，就是心动过速；房室结等传导部门出问题了，就是传导阻滞；有其他部门想抢占窦房结的位置，自己开始指挥下级部门，就会出现早搏、房颤等表现。

心律失常会有哪些表现？

心脏是泵血器官，其工作节律异常势必会导致人体血液的供给、分布发生异常，患者可能会出现心慌、胸闷、头晕、乏力等症状，严重时可出现晕厥。如果出现上述不适症状，最好及时去医院就诊。

去医院要做什么检查？

首要的就是心电图，心电图是诊断心律失常最重要的一项无创性检查技术，它可以明确患者是否有心律失常和心肌缺血。

其次是心脏超声和holter（24h动态心电图）等检查。心脏超声可帮助我们了解心脏的结构和功能是否正常，从而进一步明确心律失常的病因；holter可以监测一天的心电活动，比心电图更为全面，能够检查出各类心律失常及心肌缺血。

心律失常需要治疗吗？

需要注意的是，心律失常并不一定都是需要治疗的。除了病理性因素外，精神紧张、熬夜，过量烟、酒、浓茶、咖啡时，也可能会导致心律失常。所以，如果我们发现自己出现了心律失常，首先应明确有无器质性心脏病，如冠心病、风心病、心肌病等，其次看有无可纠正的诱因，如心肌缺血、电解质紊乱、甲状腺功能异常等，然后再给予相应的治疗。