“生命英雄·免疫英雄”推选活动在京启动

10月31日，由国家卫生健康委疾病预防控制局指导、中国疾病预防控制中心技术指导、健康报社举办、辉瑞中国公益支持的“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动在北京正式启动，广州、沈阳、重庆、杭州、成都等10个分会场同步视频参加。

▲ “生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动在北京正式启动

据悉，“生命英雄”推选宣传活动是在国家卫生健康委相关司局支持下，由健康报社发起的一项品牌公益活动，迄今已连续开展了7届。活动旨在弘扬医药卫生、免疫规划等领域工作者敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，生动诠释社会主义核心价值观内涵，展示卫生健康工作者良好精神风貌，营造全社会尊医重卫的良好氛围。

▲ 健康报社党委书记、社长邓海华

启动会上，健康报社党委书记、社长邓海华介绍，在新冠肺炎疫情防控阻击战中，包括疾控人员在内的广大卫生健康工作者充分践行了健康中国建设的使命，不惧生死、冲锋在前，为疫情防控取得重大战略成果做出了重大贡献。他们通过流行病学调查，科学研判疫情走势，开展核酸检测和环境消杀，与病毒零距离接触，默默地守护着人民群众的健康。他们是不畏生死、不计回报的幕后英雄。为此，健康报社决定，将今年的“生命英雄”宣传活动聚焦免疫规划领域，激励那些在平凡岗位中默默无私奉献的优秀免疫规划工作者。

据介绍，本届“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动已在“健康中国”官方客户端设置“2020生命英雄·免疫英雄推选宣传活动“专区，11月9日起，全国各单位和个人可自愿报送参选材料。活动预计历时6个月，本次推选活动还专门设立了推选宣传活动评议委员会，对各省报送的案例材料进行评议，最终评选出96位优秀者。

▲ 辉瑞生物制药集团中国区疫苗业务团队负责人陈元鸿

辉瑞生物制药集团中国区疫苗业务团队负责人陈元鸿表示，本次“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动是对公共卫生领域免疫规划工作者的肯定和激励，也将极大地鼓舞士气、凝心聚力。未来，辉瑞将继续积极引进更多创新疫苗，并引入先进的免疫预防理念，协助完善疫苗供应保障机制。

据了解，2013年至今，已有300余人荣获生命英雄称号，其中包含60余位公卫人。健康报社将以本次活动为契机，寻找那些默默奉献的免疫规划工作者，并通过多种渠道传播免疫规划工作者恪尽职守、无私奉献、全心全意为保障群众健康服务的精神。同时，活动还将加强《疫苗管理法》等法律法规及预防接种知识等信息的宣教，提高民众对预防接种的科学认知，助力织密织牢公共生防护网，为保障人民群众健康作出贡献。