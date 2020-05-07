热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

用生命守护生命

熊 建

2020年05月07日08:35 来源：人民网－人民日报海外版

“2003年非典的时候我不害怕，因为我还是个孩子；现在的新冠肺炎疫情我害怕了，因为有了孩子。我还有很多的心愿没有完成，还有很多的责任没有去履行，我不甘心。”

一名年轻的医生在发热门诊值班后疑似感染了新冠肺炎。他在隔离区等待检测结果时写下了上述文字。

医生、护士也是人，面对危险也会害怕，尤其面对的是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

但危难关头，秉承着“生命至上”的原则，广大医护人员毅然选择逆行，用生命守护生命。

自除夕夜千里驰援，全国各地一批批医护人员奔赴武汉、奋战一线；从东到西，从南到北，各地医疗系统高效运转，外防输入、内防扩散，全力阻止疫情扩散；从呼吸科到感染科，从重症科到急诊科，各个专业的医生、护士，召必至、战必胜，人人争先。

在这场没有硝烟的战争中，多名医生、护士以身殉职。为了生命的绽放，他们把自己全部的专业技术、辛勤汗水以至宝贵生命奉献出来，谱写了一曲曲动人心弦的抗疫乐章。

这场严峻的抗疫斗争，是对新时代医疗卫生工作者的精神风貌、职业操守、意志品质的一次“大考”，也是对多年来医学学科发展、医疗技术进步、应急能力提高以及组织管理工作的一次“大考”。医疗卫生工作者向党和人民交上了合格的答卷，以实际行动诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

英雄的队伍，新时代最可爱的人。向你们致敬！

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn