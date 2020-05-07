“2003年非典的时候我不害怕，因为我还是个孩子；现在的新冠肺炎疫情我害怕了，因为有了孩子。我还有很多的心愿没有完成，还有很多的责任没有去履行，我不甘心。”

一名年轻的医生在发热门诊值班后疑似感染了新冠肺炎。他在隔离区等待检测结果时写下了上述文字。

医生、护士也是人，面对危险也会害怕，尤其面对的是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

但危难关头，秉承着“生命至上”的原则，广大医护人员毅然选择逆行，用生命守护生命。

自除夕夜千里驰援，全国各地一批批医护人员奔赴武汉、奋战一线；从东到西，从南到北，各地医疗系统高效运转，外防输入、内防扩散，全力阻止疫情扩散；从呼吸科到感染科，从重症科到急诊科，各个专业的医生、护士，召必至、战必胜，人人争先。

在这场没有硝烟的战争中，多名医生、护士以身殉职。为了生命的绽放，他们把自己全部的专业技术、辛勤汗水以至宝贵生命奉献出来，谱写了一曲曲动人心弦的抗疫乐章。

这场严峻的抗疫斗争，是对新时代医疗卫生工作者的精神风貌、职业操守、意志品质的一次“大考”，也是对多年来医学学科发展、医疗技术进步、应急能力提高以及组织管理工作的一次“大考”。医疗卫生工作者向党和人民交上了合格的答卷，以实际行动诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

英雄的队伍，新时代最可爱的人。向你们致敬！