重庆市永川区：陈显容
陈显容，女，汉，中专，无党派，1964.9.26
工作单位：重庆市永川陈显容诊所 从医工作年限 34年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1995年，从事乡村医生工作10年；1995年，毕业于重庆中医学习；1996年，在永川从事个体诊所经营；1999，取得助理医师资格；2006，获取医师资格；此后以执业医师身份在本诊所从事基层医疗工作。
扎根基层，从村医做起，努力实践，后在重庆中医学院努力学习，得到学校的多种奖励，毕业后，考取执业医师，创办陈显荣诊所，从医30余年，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症，待人和气平等，在当地深受患者好评。经多方进修和学习，在治疗内科、妇科、皮肤科方面有当大的进展。现治疗的项目有内科、妇科、儿科、皮肤科绿色疗法、中医科。
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