鼓励医师开诊所让百姓就医更便捷

据报道，北京市卫健委、市发改委、市财政局、市人力社保局、市医保局联合印发《北京市促进诊所发展试点的实施方案》，提出今明两年在本市朝阳区、海淀区、昌平区、大兴区开展促进诊所发展试点工作，鼓励在医疗机构执业满五年，取得中级及以上职称资格的医师，全职或兼职开办专科诊所。作为一个京城市民，笔者以为，这是发展本市医疗卫生事业，完善医疗体系机构建设，方便不同患者就医、满足多层次求医问药需求的有益举措。

医师开诊所，这个可以有，而且也一直有。上述《实施方案》的出台，为部分有资质有能力且愿意个人行医的医师进一步创造了条件，提供了政策便利。对兼职开办诊所的医师而言，在完成好本职工作的基础上，利用业余时间发挥余热，对本人、对患者都是好事。而对愿意全职开办诊所的医师而言，开办诊所也有利于其按照自己的设想进行医疗实践，并更加灵活地决定与检查、诊断、治疗乃至收费有关的相关事项。

在不同规模、层级的全科、专科医院之外，再多一些小型的专科诊所，可以为广大患者就医看病提供更多的方便和选择余地。比如有的诊所离住家或单位较近，有的诊所医师在某个领域有所特长，有的诊所营业时间较为灵活等等，都是吸引患者去诊所就医的理由。

针对医师开诊所，百姓最关心的主要有两个问题，一是医生和诊所的质量，二是是否纳入医保。这其实是一个问题，就是对诊所如何进行管理。从北京市上述《实施方案》看，主管部门对诊所从人员管理、业务考核、质量要求等等，显然比对医院更加严格。比如，要求诊所医师必须“在医疗机构执业满五年，取得中级及以上职称资格”。而诊所在各方面具备条件、达到要求，也可以成为医保定点单位，并与相关医院、其他医疗机构建立协作关系。这也就打消了患者与就医有关的各种疑虑。至于自主定价的问题，有各大医院的价格和质量作为参照系，诊所的价格也并非其想高就可以高的。

医疗卫生事业发展关乎每个市民的切身利益和福祉，而医疗机构设施的建设，是医疗卫生事业发展的重要基础。期待北京市《实施方案》能够通过试点取得经验，期待各类诊所能够在试点基础上得到发展完善，让百姓看病就医更加轻松便捷。