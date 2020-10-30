云南省曲靖市：王丽娥

王丽娥，女，汉，中专，群众，1980年4月12日

工作单位：宣威王丽娥西医诊所，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

王丽娥，宣威市王丽娥西医诊所医生，主要从事内科、儿科诊疗，临床经验丰富，理论基础知识扎实，以精湛的医术受到患者的信赖，将医学合理的运用到了生活实际当中，病人都很喜欢他。王医生性格热情开朗，对事认真负责。

王医生在看病过程当中淋淋尽致，细心认真。治病救人为主要核心，曾经是医院的儿科主任，现在自己开诊所。医者父母心、对群众热情、关心，耐心听取病人描述病情与痛苦。分析他们的需求与意见。上班时严肃认真，细致诊查每一位患者病例，谨慎，认真，细心严格执行常规操作，避免医疗事故发生。王医生与患者为主要，把患者放在第一位。

王医生本人性格开朗，具有良好的服务理念与沟通协调能力。对新事物的接受能力比较强，可塑性强、具有高度责任心和团队精神。对事对物都比较有认知，为每一位患者解除疾苦，给每一个家庭带来健康，每一位还在带来快乐。