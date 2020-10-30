李艳，女，白族，大专，团员，1980.6.8

工作单位：瑞馨诊所，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2005年毕业于大理大学临床医学，同年参加工作，2001年考取高级营养师资格证。2013年到2014年根据就业医疗机构的要求到昆医附一院超声科进修，回到就业医疗机构参与超声科工作，同年考取大型医疗上岗证，2017年到州妇幼保健院进修儿科专业。

作为一名基层全科医生，在诊所工作最大的收获就是“厚脸皮了”，一直以来，慢病防控都是基层卫生的一项重要工作。一年前，诊所来了一位居民：李女士，通过对她进行常规检查发现对方血压偏高，而之前李女士并未察觉自己身体的异样。在告知她应该进一步检查后，李女士也并未将此事放在心上，还质疑要对她进行“过度医疗”

“做好居民健康的守门人。”正是抱着这样的理念，我不厌其烦地要求对方做进一步的检查，“打了好几次电话，”对方态度慢慢被我们的诚意打动了，最后李女士同意来社区医院做进一步的治疗，最后通过药物和饮食稳定了血压。李女士对比感动不已，如果不坚持，真的不敢想象！未此对我感激不已！

成长于医学世家的我从小就见识了中医的神奇，成为一名基层全科医生更是将“解除病痛”作为自己的梦想。因为疼痛折磨的病人在专业的医院检查并没有问题，实际上是非常普遍的，严重的甚至会影响到生活。随着人们的生活不断提高，居民对于中医养生，康复理疗方面都表现出巨大的需求，因此我将自己所学致力于基层慢性疼痛管理，让更多的居民认识到慢性疼痛是可以被管理的。切切实实的帮到了很多病人。

没有全面健康，就没有全面小康。要全面提升基层卫生和基本医疗服务能力，基层医生是健康“守门人”。基层全科医生要为老百姓提供基本医疗服务，还有公共卫生知识，健康宣教等服务。

“我决心竭尽全力除病患之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉”这句话永刻我心！