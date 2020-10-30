杨莲芬，女，汉，本科，群众，1966年8月15日

工作单位：嵩明仁爱诊所，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

杨莲芬，嵩明仁爱诊所医生，主要从事内科、儿科诊疗，1990年昆医毕业分配到嵩明县医院从事临床工作，2007年辞职后开个体诊所至今。

王医生做事认真负责，在看病过程中，对待病人都是面待笑容，对待病人热情用心，工作过程中一丝不苟，受到广大患者的一致好评，对待每天烦忙的工作不计辛苦每天努力地工作，有的时候都忙得没时间吃饭，每天都是几十人乃至上百人的门诊量，为了能让患者早日康复，每天都忙碌在自己的岗位上，帮助患者减轻疾病带来的痛苦，在忙碌的同时还不忘不断地学习进步，以更好的专业知识和经验来充实自己。