“2020京东健康全球保健盛典2.0”在成都召开

10月29日，以“营养守护 预健未来”为主题的“2020京东健康全球保健盛典2.0”会议在成都召开。会上，京东健康营养与代谢管理学院正式上线。

京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军表示，京东健康的使命是要成为“国民首席健康管家”，预防是健康管理的防火墙，这也是建立营养与代谢管理学院的重要目的。引进专家力量，以“治未病”的理念来指导用户如何吃、如何运动、如何改善生活方式，从而有效实现用户健康管理中的“以防代治”。

会上，辛利军为中国医学科学院北京协和医院临床营养科主任医师陈伟颁发京东健康营养与代谢管理学院院长聘书。

陈伟介绍，生活方式是导致慢病的主要危险因素。比如肥胖很容易导致糖尿病，如果不进行及时干预，那么这些人极有可能发展为糖尿病，最终变成慢性病人。如果每一个肥胖的人能有途径获得相关的专业知识，并得到专业医生及时的诊疗意见，相信能有效减少我国糖尿病患者数量。