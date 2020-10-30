俄罗斯新冠疫情强烈反弹

随着天气变冷，俄罗斯新冠肺炎疫情开始反弹，单日确诊病例从8月的不到5000例猛增至10月29日的17717例，单日死亡病例也从二位数增至366例（29日），单日新增和死亡病例双双打破了春季疫情期间的纪录。

俄有关病毒专家指出，导致俄疫情大幅反弹的主要原因是部分防控政策过早解禁，民众不愿戴口罩防护等。有专家还预测说，反弹疫情将在11月初达到高峰，至12月底趋于稳定；只有对民众大规模接种新冠疫苗后，到2021年底疫情才能得到彻底控制。

莫斯科仍是感染最严重的地区

俄新冠肺炎疫情从4月初开始迅速增长，5月11日单日确诊病例达到11656例高峰，之后慢慢下降，到8月26日降到最低的4676例，这时全俄境内累计确诊病例接近100万，累计死亡接近2万，单日最高死亡为232例。虽然俄政府采取了3个月的居家隔离措施，但并没有完全阻断春季疫情的传播。

随着天气变冷，疫情开始在全俄85个联邦主体反弹，确诊病例每周以15%比例增长，单日新增和死亡病例双双打破了春季疫情期间的纪录，累计确诊病例超过150万，累计死亡超过2.7万例。确诊病例中儿童和青年人的比例增大了，无症状感染者为30%。俄目前有22万个治疗床位，90%已被占用。

莫斯科仍是感染最严重的地区。10月23日，莫斯科单日确诊病例超过了5000例，死亡病例也从七八月的10几例增加到75例，累计确诊超过35万，累计死亡超过6000例。由于感染人数激增，莫斯科市政府不得不临时增设了2个大型救治站。

反弹疫情初期感染者90%是度假旅游所致

春季疫情期间，俄政府采取了3个月的居家隔离防控措施，期间餐馆、影剧院和学校关闭，许多中小企业停工，旅游、交通出行以及大型集会活动等也停止。这些措施大大地遏制了疫情的蔓延，至7月初，全俄境内单日新增病例减少了一半，疫情处于低位稳定阶段。于是，俄政府基本上全部解除了居家隔离的防控政策；开放餐馆、酒吧、影剧院；企业和个人的卫生防护措施也不再严格要求执行，佩戴口罩和手套、公共场所消毒等措施也消失了。

春季疫情严重打击了俄罗斯旅游和航空领域，为尽快恢复旅游和航空业生产，7月，俄积极推动境内外旅游。居家隔离了3个月之久的民众纷纷外出度假旅游，一时间俄境内的度假胜地人头攒动。虽然政府要求在旅游和度假中采取严格防控措施，但很多地方的做法没有到位。那些到境外旅游度假的民众，返回时也将病毒带了回来。有统计数据显示，反弹疫情初期感染者90%是度假旅游所致。

虽然佩戴口罩和手套是疫情防控的重要手段，特别是在公众场合、室内、公共交通等地方都应该严格遵守。但在疫情稍好一些的情况下（7、8、9月），俄民众并没有严格执行这些要求，主管机构也没有强制执行。进入9月底，随着天气变冷，人们在室内活动的时间变长，感染的几率开始增大。

抗新冠药物“阿维法韦”用于临床治疗

疫情反弹后，俄各级政府积极应对，俄卫生部出台了新的防控救治方案，俄研发的抗新冠药物“阿维法韦”用于临床治疗。有关人士指出，尽管疫情严重，政府和医务人员将会尽全力救治每位患者。

首先，俄卫生部从9月初就启动了流感疫苗接种计划，以防流感疾病加重新冠疫情。第二，莫斯科市政府已要求各企业30%的员工居家网上办公；中学生放假两周；夜总会、俱乐部等机构需要对访客进行电子登记；影剧院只能网上售票；65岁以上人群居家隔离。第三，严格要求民众在公共交通、封闭场所和人员聚集场地戴口罩和手套，并对公共场所进行消毒，违反者加大处罚力度。

除首款“卫星”新冠疫苗，还有两款疫苗今年年底前推出

关于疫苗，俄首款新冠疫苗“卫星”已获得注册，政府将首先对医务人员、教师和自愿者进行接种。加紧研发适用于老年人和儿童的疫苗。65岁以上的老年人是新冠肺炎疫情的重灾区，目前的疫苗不适合他们接种。为此，俄政府希望在明年夏季前研发出适用于老年人和儿童的新冠疫苗。

俄病毒专家指出，要彻底控制疫情，需要大规模接种新冠疫苗。到今年年底前，俄能够推出3款疫苗（腺病毒疫苗、合成疫苗和灭活疫苗），到明年4月，这3款疫苗的产量可达每月1500万支，大规模接种疫苗就成为可能，预计2021年底就能完全控制病毒传播。（本报驻俄罗斯记者 董映璧）