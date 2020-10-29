汤臣倍健梁允超：未来考验的是和消费者交朋友的能力
10月28日，汤臣倍健发布了2020第三季度财报。财报显示，汤臣倍健前三季度归母净利润同比涨幅达23.16%。
值得关注的是，在同一天的公司25周年庆致辞中，汤臣倍健董事长梁允超宣布未来3年四个战略重点分别是：实施“科学营养”战略，打造科学营养产品力；全链数字化；用户资产运营；超级供应链。
梁允超解释称，这些战略的重点都指向“未来如何与消费者交朋友”。汤臣倍健作为中国大健康领域的头部玩家，提出“未来考验的是和消费者交朋友的能力”，被认为代表了整个行业的升级方向。
如何提升和消费者交朋友的能力？梁允超表示，为品牌注入不一样的美学体验；寻找更加垂直化、个性化的精众市场，洞察打动消费者的更深度的社群标签；将品牌提升为消费者自我价值的一种主张等，但核心是，从“教育消费者”到把消费者看作一个个平等的鲜活的有温度的人去匹配。
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