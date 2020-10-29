每年10月是“国际乳腺癌关注月”。乳腺癌发病率位列女性恶性肿瘤之首，在我国每年新发病例大约为30万例。海南省肿瘤医院乳腺外科副主任刘侠介绍，目前，导致乳腺癌发病的原因还不确定，生育、月经来潮早、不生育或者晚育都有可能导致乳腺癌的发生。由于致病因素的不确定，预防显得极为重要。

刘侠称，乳腺癌具有一定的遗传倾向，如母亲或姐妹中有人患乳腺癌，就应该及早筛查。从发病年龄看，20岁以后乳腺癌发病率逐渐上升，45～50岁达到高值，一半以上的乳腺癌发生在更年期之前，35岁以下乳腺癌患者占15%左右。

随着医疗技术水平的提升和早筛率的提高，很多乳腺癌能够在早期被发现，同时临床对乳腺癌的治疗效果也有了很大提升，乳腺癌早期治愈率可达90%。

对于乳腺癌的预防，大家注意以下5种方法，对于防癌治癌非常有帮助。

1.乳房自检

广大女性同胞们要学会乳房自检，能够早点发现乳房异常情况。在洗澡的时候，女性朋友就可以进行乳腺自我检查。乳房自检讲究方法，建议大家对着镜子自查。如果发现乳头有异常分泌物，乳房大小改变，两侧不对称，乳房的皮肤出现橘皮样改变等，应到医院进一步检查。

2.定期体检

乳房自检一般在早期比较难以察觉异常。要想预防乳腺癌，重要的还是定期体检，最常见的就是乳腺B超检查。目前很多企业、单位每年都会组织职员进行体检，乳腺B超是常设项目。如果没有，建议大家自费检查，价格不贵。

3.坚持运动

一个能够长期坚持运动的女性，患癌的风险相对较低，所以大家可以试一下多运动。女性朋友本身多愁善感，心理因素也是乳腺癌的常见致病因素。如果能够坚持运动，也能起到疏解不良情绪的作用。

4.避免晚婚晚育

现代女性很多都是晚婚晚育，虽然觅得佳缘非常重要，但是大家也需要注意尽早把生育这件事提上日程。女性越晚生育，对于乳房的健康就越不利。因为女性妊娠期、哺乳期有助于预防乳腺癌的发生。所以建议大家选择合适的生育时间，尽量在30岁之前生第一胎。

5.注意饮食

饮食也是防癌的关键，乳腺癌的发生与雌激素水平升高有很大关系，生活中如果经常服用含雌激素的保健品或者食物，容易导致雌激素水平增高，增大患癌几率。

如果发现乳腺有癌变倾向，也不要太慌张，现在乳腺癌的治疗技术越来越成熟。只要能够早发现，早治疗，预后还是比较好的。一般如果能够坚持5年不复发不转移，患者生存率将大大升高。（记者 马珂）