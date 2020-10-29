烟台市莱阳中心医院：栉风沐雨七十载 乘风破浪正当时

2020年是烟台市莱阳中心医院建院70周年，从最初的中心卫生院，到如今的三级甲等综合医院。70年里，医院数代职工秉承“仁爱、敬业、诚信、创新”的精神，有力地诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生职业精神。

峥嵘岁月 加强医院标准化建设

1950年，原胶东医院、北海医院、西海医院等八个单位组建成立——莱阳区中心卫生院。1984年，烟台地区改市后，医院更名为烟台市莱阳中心医院，并沿用至今。1994年，医院成为全国首批通过原卫生部三级乙等综合医院评审医院之一；2020年，医院被山东省卫健委授予三级甲等综合医院，并通过中国胸痛中心与国家高级卒中中心认证。

烟台市莱阳中心医院旧址（资料片）

“1953年，我来医院上班时，医院还叫莱阳地区中心卫生院。1994年，我即将退休时，医院通过三乙评审，40多年相伴、相随，让我和医院有了难以磨灭的经历。”烟台市莱阳中心医院原院长崔洪业说，“医院经历了多次的搬迁，病房和办公室都以平房为主，防疫、行政、医疗科室刚刚分开办公，所以对于医院来说，一切都是从零开始。”

“我从1982年毕业来到医院，1992年开始在心胸外科工作，2002年，科室引进胸腔镜微创手术，技术实现新的突破。”烟台市莱阳中心医院心胸外科主任巴宁说，“如今医院病床数量增加到1500余张，科室更加细化，专业知识技术也逐渐深化。”

创建三甲 进一步完善院内管理

烟台市莱阳中心医院于2019年顺利通过三级甲等综合医院评审，并于2020年正式获批三级甲等综合医院。自启动三级甲等综合医院创建工作以来，烟台市莱阳中心医院严格按照“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的工作方针，不断加强内涵，持续改进工作，医院全体职工紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”这一主题，按照“高标定位、全员参与、倒排工期、稳步推进”的工作原则，扎实细致的开展医院等级评审工作。

烟台市莱阳中心医院

“作为一名年轻护士，三甲创建是我职业生涯中最宝贵的一课，不仅让我对护患关系有了更深刻的认识，也让我对自己的职业更加热爱。”ICU护士辛莉玫说，“患者转危为安，病情一天天好转，那是对我护理工作最大的肯定，也时刻激励我要更加全力以赴履行护士的职责和使命。”

烟台市莱阳中心医院“三甲”创建会议现场

与此同时，烟台市莱阳中心医院以“三甲”创建为契机，实施“以患者为中心的”整体护理工作模式，加强对重点环节、重点患者监管，并开展多种形式多种途径的健康教育，为患者提供连续的护理服务。同时，医院完善了院感管理体系，坚决践行“人人都是感控实践者”理念，强化对重症监护室、血透室、新生儿室、产房、手术室、供应室等重点部门的监督检查。不断加快信息化建设，先后完成了PACS及嘉和电子病历系统、虚拟化环境迁移工作，整合医院安全不良事件上报系统，实现统一归口管理，提高了医院信息化建设水平及安全防护能力，提升医院工作效率。此外，还完成了信息系统服务器的数据迁移和差异修正，将各业务系统进行整合，实现了全院数据的互联互通。

改善医疗服务 社会责任扛在肩

近年来，莱阳中心医院认真落实药品集中采购“两票制”和“零差价”政策减轻患者负担，以“互联网+”为手段，完善智慧医疗体系，方便患者就医，加强门急诊工作，提升患者就诊体验。并与莱阳、招远、海阳等多所基层卫生机构合作建立医疗联合体，逐步建立了双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。常态化组织开展各类卫生日义诊宣教活动，针对“特困群体”“三无人员”开辟绿色救治通道。

在不断改善医疗服务、提升医疗水平的同时，烟台市莱阳中心医院也积极承担社会责任。建院至今，先后选派10余批医务人员赴蒙古国、坦桑尼亚执行援外任务，赴西藏、新疆、云南、广西、四川等地执行援疆支边任务，奔赴唐山、汶川开展大地震医疗救助任务，参与SARS病毒、甲型H1N1流感、新冠肺炎等疫情防控任务，有力诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生职业精神。在今年抗击新冠肺炎疫情的过程中，莱阳中心医院田仁军、李浩劼、史瑶奔赴湖北，成为最美逆行者。

在做好院内工作的基础上，建院至今，烟台市莱阳中心医院一直高标准严要求，并积极承担社会责任，不管是援外、援藏、援渝，还是社区、学校义诊，亦或是日常诊疗工作，无不展现着医院人文关怀。“我们科护理人员利用休息时间主动走出医院大门，走到患者家里，为患者提供便民服务、社区护理。”烟台市莱阳中心医院胃肠甲乳科护士长邱振玲说。

在未来，医院将进一步加大在学科建设、科研水平等方面的影响力，通过引进新技术、新设备，提供强有力的支持。并将持续提高医疗质量、服务质量和管理水平，完善医院内涵建设的长效机制，推动医院各项工作进一步发展。（烟台市莱阳中心医院供稿）