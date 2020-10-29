输液能通血管？ 错！防脑卒中需控制高危因素

很多中老年人认为，季节交替时，去医院输液可以通血管。于是，一入冬很多人就去医院输液，希望以此来预防心脑血管疾病和脑中风。那么，这种做法究竟对不对？

脑中风是急性脑血管病的俗称，又被称为脑卒中，有些人认为每年输液通血管可以预防脑血管病，这种观点是错误的。

急性脑血管病，包括缺血性脑血管病以及脑出血。头颈部血管动脉粥样硬化、血管狭窄闭塞或房颤，都可以导致缺血性脑血管病，而脑出血是由于脑部血管破裂导致的。

那么，怎么才能预防脑血管病？

首先，需要控制造成脑中风的危险因素，包括：高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症等疾病，以及吸烟、饮酒、肥胖、不运动等不良生活习惯。只有全面控制好这些危险因素，我们才能预防脑中风，降低罹患脑中风的风险，而输液是无法起到预防作用的。

其次，中老年群体应定期进行脑中风的筛查，通过做超声检查明确是否存在颈部血管、脑部血管狭窄，通过做心电图明确是否存在房颤等问题。

医生会根据病人脑中风筛查的结果，为其制定预防方案。这个方案包括建立良好的生活习惯，进行合理的膳食调整。同时，患者应按医嘱服用相应的预防药物，包括抗血小板药物及他汀类降脂药物。

普通人可以通过一个简单的口诀，来掌握快速识别脑中风的方法：言语含混口角歪，胳膊不抬奔医院。

这个口诀包含3个测试：第一是语言测试，让患者重复一句话，如果说不清楚或者听不懂别人说话，那么言语测试不及格；第二是微笑测试，让患者微笑，观察他的嘴角是不是对称，如果一侧嘴角不能上抬，那么微笑测试不及格；第三是平举测试，让患者双上肢平举，坚持10秒，如果有一侧上肢无法坚持平举，那么平举测试不及格。

上述3个测试中有一个测试不及格，就要怀疑是否患有脑中风，这时应当及时拨打120急救电话，前往医院进行救治。因为目前脑梗死静脉溶栓治疗的时间窗仅为4.5小时，超过这个时间就可能错过最佳的治疗时间。

（稿件来源：科学辟谣平台）