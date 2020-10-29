两年将培训康养服务员五百万

健康照护、养老护理、家政服务、婴幼儿照护……随着物质生活水平提高，越来越多家庭有了类似的服务需求。但是服务人员去哪找？哪样的服务者才靠谱？这些问题却让不少家庭头疼。

未来，类似问题有望得到更好的解决。近日，人力资源和社会保障部、民政部、财政部、商务部、全国妇联共同发文，组织实施“康养职业技能培训计划”（以下简称“康养计划”），旨在全面提升康养服务人员职业技能水平。

“康养计划”明确了目标任务：在2020年至2022年，培养培训各类康养服务人员500万人次以上，其中养老护理员200万人次以上；充分利用现有各类职业技能培训和公共实训基地，在全国建成10个以上国家级（康养）高技能人才培训基地；加强职业标准、培训师资和教材建设，不断提升康养培训基础能力。

从培训500万、200万人次，到建成10个基地，数字背后有着深厚的现实背景。

一方面，市场需求大，人才缺口严重。

人社部职业能力建设司有关负责人介绍，全社会康养服务从业人员处在供不应求的状态。分业态来看，中国失能半失能老人已达4000多万，养老护理员缺口很大；家政服务员尤其是中高端服务供给不足，春节、农忙时节尤为紧缺；“全面二孩”政策实施两年来，每年至少需要职业育婴员、保育员近1000万人次。

另一方面，康养服务行业还存在不少问题。

上述负责人介绍，近年来虽然市场供不应求，但照料护理服务业仍存在人难招、人难管、人难留的局面。从业人员没有职业归属感、流动过于频繁。同时，从业人员老龄化趋势明显。现有照料护理从业人员大都出生在60-70年代，80-90年代出生人员少。调查显示，成都市超过70%的家政服务员年龄超过45岁，25岁以下的家政服务员不足1%，行业老龄化趋势严重，急需补充新人、年轻人。

此外，专业化人才缺口明显，服务质量和水平亟待提升。例如，消费者对于照料护理行业的要求明显提高，除洗衣、做饭、保洁、育儿等基本服务外，部分家庭还需要从业人员提供更专业的服务，有的家庭还希望从业人员能充当“管家”“助手”等角色。而当前从业人员的综合素养和技能水平偏低，难以满足专业化需求。

针对这些现实问题，“康养计划”在健全康养服务人员培训体系方面出台了一整套“组合拳”措施。包括，建立康养服务人员培训制度；全面提升康养服务人员职业技能水平；健全康养服务培训标准体系；大力培育康养服务企业和培训机构等。

该计划明确加大培训补贴政策落实力度。将健康照护师、养老护理员、家政服务员、育婴员、保育员等作为急需紧缺职业（工种），纳入职业技能提升行动，按规定落实好职业技能培训补贴、创业培训补贴以及职业技能鉴定补贴政策，所需资金从职业技能提升行动专账资金中列支。