国家卫健委：卫生健康法治建设在“十三五”期间取得突破性进展

人民网北京10月28日电（董童）在今日国新办举行的“十三五”卫生健康事业改革发展情况发布会上，国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军表示，国家卫生健康委始终高度重视依法治国、依法行政工作，紧紧围绕卫生健康中心工作，全面推进依法行政，切实严格依法履职，强化权力监督，不断加强制度建设，卫生健康法治建设在“十三五”期间取得了突破性进展。

首先是以良法保障善治，推动卫生健康工作高质量发展。卫生健康立法工作取得重大突破，特别是大家都十分关注的重要的法律，《基本医疗卫生与健康促进法》，立法过程持续了很长时间，终于在“十三五”期间出台了。此外，《中医药法》《疫苗管理法》相继出台。《基本医疗卫生与健康促进法》是我国卫生健康领域第一部基础性、综合性的法律，这部法律坚持以人民为中心和医疗卫生事业的公益性原则，着力“保基本”，保障基本医疗卫生服务的公平可及，着力“强基层”，坚持以基层为重点，加强基层机构和人员建设，着力“促改革”，将医改中行之有效的像分级诊疗、医联体建设等这样的经验上升为法律。同时以法律形式对卫生健康事业的根本宗旨，建立基本医疗卫生制度、完善医疗卫生服务体系，加强医疗卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务质量，发展医疗卫生技术，完善健康促进措施，完善药品供应和资金保障，加强监督管理等作出了规定，为保障医疗卫生事业改革发展提供了法治保障。

其次是强化和创新卫生健康监管，加大行政执法的监督力度，开展“双随机一公开”的监管，推进卫生健康系统“互联网+监管”的系统建设，强化事中事后监管，卫生行政执法人员“进一扇门、查多项事”，整合监督检查事项，加快社会信用体系建设，提高卫生执法的效能，推进“三调节一保险”的医疗纠纷预防处理制度体系建设，完善医疗机构内部管理，医疗纠纷人民调解、医疗风险分担工作，形成医疗纠纷预防和处理的常态化工作机制。

最后是简政放权，不断优化公共服务水平，提高人民群众获得感。取消了和调整了行政审批事项，放宽市场准入，比如社会办医、区域总量、空间布局不做规划限制，配置乙类大型医用设备，全面实施告知承诺制，全面取消行政审批中介服务事项，深化“证照分离”改革，诊所设置的审批改为备案管理，简化办事流程，缩短办事时间，推进政务服务“跨省通办”，义诊备案等事项全程网上办理，着力解决群众的“操心事”、“烦心事”。

“下一步，我们将紧扣法治中国、健康中国建设大局，做好基本医疗卫生和健康法的促进，法的宣传和贯彻落实。特别是要做好《传染病防治法》等重点法律法规的立法修法工作，努力构建系统完备、科学规范、运行有效的卫生健康法律体系。”于学军说。