北京京城皮肤医院获“信用能力3A级医院和服务能力五星级医院”称号
10月23日，中国非公立医疗机构协会2020年年会举行。会上，中国非公立医疗“机构信用与服务能力评价”（下文简称“双评”）结果正式揭晓，北京京城皮肤医院高分通过双评复评工作，荣获“信用3A级医院和服务能力五星级医院”称号。
根据协会发布的非公医疗机构信用与能力评价管理暂行办法、标准、流程，2020年9月23日，协会组织专家对北京京城皮肤医院在“双评”初评的基础上再次开展复评工作，接受专家组的全面系统的检查和建设性的指导。
院长张毅表示，医院将以此为契机，秉承“专家立院、科技兴院”的建院理念，以“关爱皮肤健康、追求卓越品质”为使命，以更高的标准推动医院全面建设，努力打造政府放心、社会认可、群众满意的医院。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn