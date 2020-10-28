北京京城皮肤医院获“信用能力3A级医院和服务能力五星级医院”称号

10月23日，中国非公立医疗机构协会2020年年会举行。会上，中国非公立医疗“机构信用与服务能力评价”（下文简称“双评”）结果正式揭晓，北京京城皮肤医院高分通过双评复评工作，荣获“信用3A级医院和服务能力五星级医院”称号。

根据协会发布的非公医疗机构信用与能力评价管理暂行办法、标准、流程，2020年9月23日，协会组织专家对北京京城皮肤医院在“双评”初评的基础上再次开展复评工作，接受专家组的全面系统的检查和建设性的指导。

院长张毅表示，医院将以此为契机，秉承“专家立院、科技兴院”的建院理念，以“关爱皮肤健康、追求卓越品质”为使命，以更高的标准推动医院全面建设，努力打造政府放心、社会认可、群众满意的医院。